Eintracht Frankfurt: Nach Pleite in Köln: Augen zu und durch

Niko Kovac tat das, was er seit Wochen tut: Die Krise wortreich beschreiben, aber mit konkreten Lösungsansätzen geizen. Der Frankfurter Trainer sprach nach dem 0:1 (0:0) in Köln viel über das gute Auftreten seiner Mannschaft. Dass sie Torchancen herausspiele, aber leider keine Tore erziele. Dass so etwas in der Fußball-Bundesliga leider bestraft würde. Und dass seine Spieler irgendwann auch wieder Tore schießen würden. Dann richtete er sich auf seinem Stuhl auf, blickte fest geradeaus und sagte: „Wir müssen weiter daran glauben.“

Kovac betonte deutlich jedes einzelne Wort. Er hatte dabei die Aura und den Sound eines Kollegen, der ihm bis heute viel bedeutet. So hatte sich Christoph Daum damals seinen legendären Ruf als Motivator erworben. Auch als Trainer des Spielers Kovac in Leverkusen.

Das Problem ist nur: Mit dieser Aura vor Augen und dem Christoph-Daum-Sound in den Ohren ist Eintracht Frankfurt 2011 aus der Bundesliga abgestiegen – nachdem man nach der Vorrunde Siebter gewesen war.

So weit ist es sechs Jahre später noch nicht. Daum hatte die Eintracht übernommen, als sie schon in akuter Abstiegsgefahr war. Aber der Trend zeigt eindeutig nach unten. Hätte das Team in der starken Vorrunde nicht schon 29 (der inzwischen 37) Punkte gesammelt, würde es längst im tiefsten Abstiegskampf stecken. Die Entwicklung bei der Eintracht, räumte Sportvorstand Fredi Bobic am Dienstagabend ein, „erheitert uns nicht“.

Aber auch Bobic hält es mit der Devise: Augen zu und durch. Grundsätzliche, gravierende Probleme sieht er nicht. „Das Gefüge stimmt“, sagte er zum Zustand der Mannschaft: „Entscheidend ist, dass wir uns Chancen herausspielen. Die müssen wir in Tore ummünzen.“ Doch das gelingt nicht mehr. Seit 439 Minuten steht die Null, dazu acht Spiele ohne Sieg – das sind dramatische Werte. Ob auch sein Blick sich jetzt nach unten richten würde, ist der Sportvorstand gefragt worden. „Mein Blick geht auf das nächste Spiel gegen Bremen“, lautet seine Antwort.

Sollte auch gegen die nach ihrer Erfolgsserie bis auf zwei Punkte an die Eintracht herangerückten Hanseaten kein Sieg gelingen, dürfte die Stimmung auf den Rängen kippen. „Kovac muss jetzt liefern.“ Und: „So gewinnen wir kein Spiel mehr.“ Solche und ähnliche Aussagen finden sich seit Dienstagabend zu Hauf im Internet-Fanforum des Clubs. Ein Blick auf das Restprogramm der Eintracht verheißt in der Tat nichts Gutes: Drei der sechs Gegner sind Hochkaräter: Borussia Dortmund, Hoffenheim und Leipzig. Dazu das Prestigeduell gegen die ebenfalls im Tiefflug befindlichen Mainzer am vorletzten Spieltag.

Schwache zweite Reihe

Und es gibt beunruhigende Symptome. Die in der Vorrunde so dominant agierende Mannschaft scheint mit ihrem Latein am Ende zu sein. Nicht nur die Stürmer treffen nicht mehr. Auch aus dem Mittelfeld kommt keine Torgefahr. Einst wichtige Spieler wie Hasebe, Meier oder Huszti sind verletzt, krank oder verkauft. Und die aus der zweiten Reihe tun sich mit der Bundesliga schwer.

Kommentar: Wo sitzt der Defekt? Niko Kovac hat zweifelsohne große Verdienste um Eintracht Frankfurt. Er hat einem fast sicheren Absteiger seinerzeit neues Leben eingehaucht, dem Club über den Umweg Relegation seinen Platz in der Fußball-Bundesliga gesichert.

Weiterer dramatischer Befund in Köln: Ein einziger Kölner Glücksschuss genügte, um anfangs ordentlich auftretende Frankfurter (65 Prozent Ballbesitz, 84 Prozent Passquote, 3:0 Ecken und 8:4 Torschüsse in der ersten Halbzeit) umzupusten. Danach fehlten auf Eintracht-Seite Wille und Biss, das Spiel noch einmal zu drehen. „Wir sind ein bisschen eingebrochen“, gab Bastian Oczipka zu.

Niko Kovac nimmt für sich in Anspruch, immer schon vor zu viel Optimismus gewarnt zu haben. Der Trainer sieht sich bestätigt in einer Einschätzung, die er im Winter von sich gegeben hatte: „Dass wir eine Mannschaft sind, die sicher oben nichts verloren hat.“ Er habe „ganz klar den Blick eher nach unten als nach oben. Die da oben interessieren mich nicht“. Er bleibe dabei: „Wir brauchen 40 Punkte.“

Doch die wollen sich nicht einstellen. Vor ein paar Wochen, als es 35 waren, ist ihm herausgerutscht, „dass wir jetzt nicht mehr absteigen werden“.

Ist dadurch vielleicht zu viel Selbstzufriedenheit in die Mannschaft gesickert? „Nein“, sagt Kovac: „Wenn die Mannschaft zufrieden wäre, würde sie nicht so spielen. Die Art und Weise ist gut.“ Die Ergebnisse sind es nicht.