An diesem Samstag (15.30 Uhr) bestreitet die Frankfurter Eintracht ihr vorletztes Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison. In Hertha BSC Berlin kommt ein unangenehmer Gegner. Für die direkte Europa-League-Qualifikation ist ein Sieg Pflicht.

Irgendwann hatte Niko Kovac am Tag nach dem großen Triumph genug. Genug davon, über das Pokal-Finale in einem Monat zu diskutieren. Genug davon, den furiosen Halbfinalsieg bei Schalke 04 (1:0) zu besprechen. Und genug davon, auf seine Zukunft bei Bayern München zu blicken. „Ich würde gerne über Hertha BSC sprechen, denn Hertha BSC braucht allen Fokus von uns“, sagte der Eintracht-Trainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem viertletzten Match in dieser Spielzeit.

Bilderstrecke DFB-Pokal: So hat die Eintracht auf Schalke gewonnen

In den Berlinern empfängt das Kovac-Team den derzeitigen Tabellenneunten, der mit 39 Punkten jenseits von Gut und Böse steht, aber bei einem Sieg eine kleine Chance auf die Europa League wahren könnte. Die hat die Eintracht trotz der jüngsten 1:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen weiterhin fest im Visier. Nach jetzigem Stand müsste sie als Tabellensiebter die Qualifikation bestreiten – und damit früher in die Saison starten. Daher sollten die Adlerträger alles daran setzen, den punktgleichen Tabellensechsten 1899 Hoffenheim noch zu überholen. Der Traum von der Champions League dürfte hingegen ausgeträumt sein. Fünf Zähler beträgt der Rückstand auf den Dritten aus Leverkusen und den Vierten aus Dortmund. „Wir sollten nicht vom Maximum ausgehen, sondern müssen das verteidigen, was wir haben“, betonte Kovac, der einen unangenehmen Gegner erwartet. Ein Gegner, bei dem sich Licht und Schatten in dieser Saison abwechseln. Ein Gegner, der „schwer zu greifen“ sei, wie Kovac anmerkte.

Berlin stabil in Defensive

Von den jüngsten acht Spielen gewannen die von Pal Dardai trainierten Berliner zwei, spielten gegen Bayern München, den SC Freiburg und den VfL Wolfsburg jeweils 0:0. Hertha BSC hat also eine Mannschaft, die durchaus stabil in der Defensive steht. „Das wird eine schwierige Aufgabe“, sagte Kovac, der am Tag nach dem Pokalspiel wieder entspannt wirkte. Der Coup hatte ihm nach dem Wirbel um seinen Wechsel zu Bayern München im Sommer sichtlich gut getan. Kovac beantwortete ruhig, sachlich und manchmal mit Humor alle Fragen. So wie man es von ihm gewohnt ist. Als ihn ein Journalist auf Ante Rebic ansprach, entgegnete er mit einem schelmischen Grinsen: „Der ist Ihr Lieblingsspieler, ich weiß.“ Wie weggeblasen war der gereizte Kovac, der in der vergangenen Woche so sehr in der Kritik gestanden hatte.

Sein Wechsel nach München durch eine Ausstiegsklausel, vor allem aber seine unglücklichen Äußerungen zu seiner Zukunft hatten für Verärgerung gesorgt. Die Stimmung drohte zu kippen, plötzlich stand sogar ein vorzeitiger Abschied des Erfolgstrainers im Raum. Denn man konnte Kovac nicht so recht glauben, dass er sich tatsächlich binnen weniger Stunden mit den Bayern einig geworden sein und es somit vor dem vergangenen Donnerstag keinen Kontakt gegeben haben soll. Hatte Kovac seinen Arbeitgeber wochenlang getäuscht?

Das Verhältnis zu den Verantwortlichen schien belastet, doch in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“ vom Freitag gab Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic Entwarnung. „Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass da nichts hängen bleibt“, sagte Bobic. „Natürlich war die Stimmung an den ersten ein, zwei Tagen zwischen uns etwas getrübter. Aber wir können uns ganz normal in die Augen schauen.“

Wie die Fans den Kovac-Abgang verdaut haben, wird sich zeigen. In Leverkusen wurde der Trainer ausgepfiffen, heute hofft er auf ein versöhnliches Verhalten. „Wenn man meine zwei Jahre in Frankfurt objektiv betrachtet, dann dürfte es eigentlich nichts anderes geben als Applaus für die Mannschaft und Applaus für das Trainerteam“, sagte Kovac, der gegen Berlin weiterhin auf Rebic verzichten muss. Der kroatische Stürmer könnte laut Kovac für das Spiel bei Bayern München (28. April) wieder eine Option sein, nachdem er sich bei Werder Bremen (1:2) vor knapp drei Wochen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. In die Startelf zurückkehren wird wohl Außenverteidiger Timothy Chandler, der zuletzt kürzertrat, gegen Hoffenheim sowie Schalke pausierte und in Leverkusen nur für 20 Minuten auf dem Feld stand. „Er kann am Samstag wieder eine ganz wichtige Rolle spielen“, sagte Kovac.

Spielt Haller wieder?

Gleiches dürfte für den defensiven Mittelfeldspieler Omar Mascarell gelten, der nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause auf Schalke einen starken Eindruck hinterließ. „Er hat ein fantastisches Spiel gemacht“, lobte Kovac den Spanier, der in der Schlussphase – von Krämpfen geplagt – das Feld verlassen musste. „Wenn er seinen Rhythmus findet, wird er die restlichen Spiele mit links durchstehen.“ Im Sturm könnte der zuletzt formschwache Sébastien Haller wieder eine Chance bekommen, da das Schalke-Match bei Siegtorschütze Luka Jovic deutliche Spuren hinterlassen hat.

„Er hat sich verausgabt“, berichtete Kovac. Ob mit oder ohne Jovic: Die Eintracht will heute gewinnen. Der erste Auswärtssieg seit dem 20. Januar hat eine neue Euphorie ausgelöst. „Wir haben noch Ziele“, sagte Kovac. Den Schritt nach Europa hat die Eintracht vor Augen. Und dann wartet ja demnächst auch noch das Pokalfinale. Derzeit erscheint der Ausflug nach Berlin aber freilich weit weg.

