Eintracht Frankfurt: Nach Sieg über den Krebs: Russ kommt mit ins Trainingslager

Das geplante Comeback von Marco Russ nimmt Formen an: Er soll beim Trainingslager der Eintracht in Abu Dhabi (ab 4. Januar) dabei sein. Für den gerade genesen Marc Stendera kommt das Camp allerdings noch zu früh.

Marc Stendera ist nach seinem im Mai bei Relegationsspiel in Nürnberg erlittenen Kreuzbandriss wieder gesund. Die Ärzte haben bei einer abschließenden Untersuchung keine Einschränkungen mehr festgestellt.Der 20-Jährige hatte sich beim 1:0-Sieg im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Nürnberg Ende Mai einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Außenmeniskusriss im linken Knie zugezogen.Im Juni war er erfolgreich operiert worden.Ins Trainingslager nach Abu Dhabi (4.Januar) wird Stendera allerdings noch nicht mitfahren. "Das ist noch ein bisschen zu früh", glaubt Trainer Niko Kovac. Stendera soll seine Reha weiter in Frankfurt fortsetzen.Dagegen soll Marco Russ nach überstandener Krebserkrankung den Trip in die Emirate mitmachen. "Marco ist gesund und belastungsfähig", sagt Mannschaftsarzt Dr. Christoph Seeger.