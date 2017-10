Eintracht Frankfurt: Nach dem Dortmund-Spektakel: Gegen Schweinfurt geht's nur ums Weiterkommen

Schnelles Umschalten ist gefragt. Auf dem Fußballplatz gehört ein solcher flotter Wechsel vom Verteidigungs- in den Angriffsmodus ja sowieso längst zu den üblichen Stilmitteln, für die Frankfurter Eintracht indes gilt diese Maxime gerade auch in anderer Hinsicht: Nur drei Tage nach dem berauschenden Spektakel gegen die Branchengröße Borussia Dortmund, in der ausverkauften Arena daheim im Stadtwald, wartet an diesem Dienstagabend um 20.45 Uhr eine ganz andere Herausforderung, auf einer deutlich kleineren Bühne, in einem anderen Wettbewerb. Und Dauerregen ist für den Besuch beim bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 auch noch vorhergesagt. „Der David möchte den Goliath umstoßen. Das hat auch schon häufig geklappt“, mahnte Niko Kovac gestern vor diesem speziellen Kräftemessen, und der Frankfurter Fußballlehrer holte noch weiter aus: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch Viertligisten einen Erstligisten aus dem Pokal kegeln können. Man darf nicht denken, dass man gegen Dortmund 100 Prozent geben muss und gegen Schweinfurt weniger. Das kann sich keine Mannschaft der Welt erlauben.“

Große Verlockung

Raus bei einem Viertligisten? Das ist anderen im DFB-Pokal tatsächlich schon passiert, der Eintracht zumindest seit der Bundesliga-Gründung aber noch nie. Wie zäh die Aufgabe in der zweiten Runde indes werden könnte, haben Kovacs Spieler zumindest ansatzweise beim Erstrundentermin gegen den ebenfalls viertklassigen TuS Erndtebrück erfahren. Das 3:0 im Siegener Leimbachstadion, das mit seinen nicht ganz 20 000 Zuschauern ähnliche Dimensionen hat wie das Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt, war freilich weniger deutlicher als das hinterher im Ergebnis klang. Abwehrchef David Abraham musste da gar zu einer Notbremse greifen und fehlt nach der fälligen Roten Karte heute und noch ein Pokalspiel mehr – während Timothy Chandler mit seinem Außenmeniskusriss wohl bis zur Winterpause ausfällt.

Zwei Positionen muss Kovac dementsprechend gezwungenermaßen ändern. Dabei dürfte es nicht bleiben, auch wenn der Trainer wohl nicht allzu viel ins Rotieren kommen mag. Ob er zwischen dem vielgepriesenen 2:2 gegen den Bundesliga-Tabellenführer Dortmund und dem am Freitag schon wieder anstehenden Rhein-Main-Duell bei Mainz 05 an Wechselspiele im größeren Stil denke? „Die Verlockung ist groß“, räumt Kovac ein, und Mainz habe er schon „im Hinterkopf“. Kompromisse will er aber nicht eingehen: „Ich will weiterkommen“, betont er.

Gut möglich, dass der gegen Dortmund in der Offensive starke Marius Wolf in den nächsten Wochen für Chandler hinten rechts aushilft. Und dass Makoto Hasebe, den immer wieder Knieschmerzen plagen, eine Pause bekommt. Vermutlich wird der nach seiner Rotsperre aus der Liga gut erholte Simon Falette Pokalsünder Abraham in letzter Reihe ersetzen, zwei, drei weitere Wechsel könnte es zudem geben. „Wenn man alle drei Tage spielt, muss man schauen, wer fit ist. Alle werden sicher nicht alle drei Spiele machen“, weiß Kovac, „ich werde aber auch nicht die ganze Mannschaft austauschen.“ Und Ausreden lässt er so oder so nicht gelten. „Wir sind topfit“, meint der Trainer und hat da noch seine eigene Theorie: „Müdigkeit wird nur im Kopf entschieden, und wir sind richtig gut drauf. Da kann keiner müde sein.“

Erinnerung ans Finale

Die Hausaufgaben sind gemacht, wie vor Duellen mit erstklassigen Gegnern. Fünf, sechs Mal sei Schweinfurt beobachtet worden, berichtet Kovac, den Spielern würden alle notwendigen Informationen über die anstehende Aufgabe zugetragen. Des Trainers Vorgabe ist ganz klar: „Wir wollen von der ersten Minute an zeigen, wer der Erstligist und wer in die nächste Runde möchte“, fordert Kovac. „Es interessiert mich unter dem Strich dann auch nicht, wie wir das erreichen.“

Wie sich jeder Einzelne dabei schlägt, wird er genau beobachten: „Wir haben eine große Mannschaft. Jeder, der spielt, hat die Chance sich zu empfehlen oder das nicht zu tun. Ich hoffe, dass das jeder versteht und in Taten umsetzt.“ Kovac selbst nimmt das Spiel jedenfalls sehr ernst und erwartet das auch von seinen Spielern. Zumal es da noch eine recht frische Erinnerung von einem anderen Treffen mit Borussia Dortmund gibt, das Finale im Mai, mit 1:2 nur knapp verloren. „Einige haben letztes Jahr das Pokalendspiel erleben dürfen“, nahm Niko Kovac das als Anreiz für Schweinfurt: „Um da wieder hinzukommen, muss man diesen Gegner ausschalten.“