Eintracht Frankfurt: Nach langer Leidenszeit: Marc Stendera wieder im Mannschaftstraining

Eine gefühlte Ewigkeit fehlte Mittelfeldspieler Marc Stendera der Eintracht. Der gebürtige Gießener zog sich im Rückspiel der Relegation um den Klassenerhalt, im Mai vergangenen Jahres, einen Kreuzbandriss und einen Außenmeniskusriss im linken Knie zu. Nach der Operation lag eine lange Reha vor ihm, durch die er sich erfolgreich durchgekämpft hat und nun wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Bis er wieder fit genug ist, um Pflichtspiele für die Eintracht zu bestreiten, wird es allerdings noch einige Zeit dauern.Anders als Stendera, kann Marco Fabian weiterhin nicht am Training teilnehmen. Er ist mittlerweile von Behandlungen aus Madrid zurückgekehrt. Der Mexikaner leider an einer Nerventzündung. Laut Trainer Niko Kovac geht es dem Mitelfeldspieler "30, 40 Prozent besser", an einen Einsatz aber sei noch nicht zu denken. "Er ist bei weitem noch nicht bundesligatauglich", sagte Kovac, "ich rechne erst nach der Länderspielpause im März wieder mit ihm." Es ist also Geduld gefragt.David Abraham hat nach seiner kleinen Verletzung, wegen der er in Leverkusen ausgefallen ist, mit dem Lauftraining begonnen und soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Trainer Niko Kovac rechnet für das Heimspiel gegen Ingolstadt mit seinem Innenverteidiger: "Die Ärzte sagen, es müsste klappen bis Samstag", sagte Kovac.