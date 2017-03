Eintracht vs. HSV: Nachlesen im Ticker: Eintracht und HSV trennen sich torlos

18.03.2017

Nach fünf Pleiten in Folge hat Eintracht Frankfurt die Negativ-Serie gegen den Hamburger SV stoppen können: In einer umkämpften Partie trennen sich die Teams mit einem torlosen Unentschieden. Lesen Sie die Highlights nochmal in unserem Ticker nach.