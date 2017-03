Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg Vor 19 Jahren: Eintracht wird Tabellenführer - in Liga zwei

23. März 1998 - an diesem Montag steht mit dem Aufeinandertreffen des Tabellenersten und des Dritten das Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga an. Beide, Gastgeber Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg, wollen am Ende der Spielzeit den Aufstieg in die Beletage des Fußballs ... mehr