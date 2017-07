[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Nelson Mandela Mbouhom wird Profi-Fußballer bei Eintracht Frankfurt. Das 18 Jahre alte Talent hat schon gestern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben, wie der Verein heute mitteilte.Mandela Mbouhom stammt aus der Jugend des FC Barcelona. Über eine Zwischenstation bei der TSG Hoffenheim landete der Stürmer schließlich in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt. Von der U15 an durchlief er dort alle Jugendmannschaften.Sportdirektor Bruno Hübner verspricht sich viel von Mbouhom: „Nelson ist ein super Junge, der uns in den Jugendmannschaften viel Freude bereitet hat. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm den nächsten Schritt ermöglichen können – er verfügt über ein unglaubliches Potenzial.“Mandela Mbouhom, der kamerunische Wurzeln hat, trainiert bereits seit Beginn der Vorbereitung mit der Mannschaft. Der 18-Jährige dazu: "Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit bekomme. Bei der Eintracht fühle ich mich total wohl, und ich möchte diesem tollen Team unbedingt helfen."(ag)