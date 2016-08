Eintracht Frankfurt: Neuer Eintracht-Kader: Die große Wundertüte

So zittern wie im Frühjahr will man bei Eintracht Frankfurt nicht noch einmal. Doch ist der neu zusammengestellte Kader gut genug für eine ruhige Saison?

Man tut sich schwer bei dem Versuch, die sportliche Zukunft der Frankfurter Eintracht zu prognostizieren. Es ist ein Fußball-Bundesligist im Umbruch. Umbruch braucht Zeit, aber Zeit hat ein Fußball-Bundesligist nicht.

Natürlich musste gehandelt werden nach einer Saison, die erst in der Relegation zum Happy End geführt hatte. Natürlich konnte es kein „weiter so“ geben. Zu viele schwache Auftritte hatte sich die Eintracht in der vergangenen Spielzeit geleistet.

Einem knappen Dutzend neuer Spieler wurden Profiverträge gegeben, auch an Hoffnungen aus dem eigenen Nachwuchs. Dies hauptsächlich, um die geforderte Quote an deutschen Spielern zu erfüllen. Denn der Traditionsverein hat sich eine echte Multi-Kulti-Truppe zusammengestellt, 17 verschiedene Nationalitäten sind unter einen Hut zu bringen. Wer derzeit von einer „Wundertüte“ spricht, der wird nicht ausgelacht.

Aber was hätten der neue Sportvorstand Fredi Bobic, Manager Bruno Hübner und Trainer Niko Kovac auch anderes machen sollen? Die Zeit war knapp und hoffnungsvolle deutsche Talente sind für die Eintracht deutlich zu teuer, sind bereits zu verwöhnt durch die hohen Summen, die regelmäßig und demnächst durch den neuen TV-Vertrag noch stärker in den Profifußball geschwemmt werden.

Da versucht man es dann halt mit dem schnellsten kickenden Israeli, einem Verteidiger aus Uruguay oder Jamaika oder leiht sich spanische Talente von Real Madrid aus. Phantasievoll ist das sicherlich. Ob auch erfolgreich, wird sich zeigen.

Natürlich ist diese bunte Mischung Gesprächsthema, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Kabine. Erst recht, nachdem Stefan Aigner, der beliebte Haudegen, auch noch in seine Heimat zum Zweitligisten 1860 München gegangen ist.

Da neue Impulse auch gute Seiten haben können, wurde an weiteren Stellschrauben gedreht. Im „Stuff“ gab es ebenfalls Veränderungen, bei den Spezialtrainern und Physios.

Und Kovac setzte auf eine Vorbereitung, die auf diese Art keiner der Eintracht-Profis kannte. Trainingseinheiten von zweieinhalb Stunden waren wochenlang die Regel, wobei der Kroate aber auch immer wieder Pausen gewährte. Bluttests gehören zum Tagesprogramm, in der Hoffnung, schnell eine gestiegene Verletzungsgefahr zu erkennen. Selbst die „Videoüberwachung“ der Einheiten wurde verstärkt, den Spielern wird ein gemeinsames Essen angeboten.

