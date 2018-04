Eintracht Frankfurt: Neuer Torwart: Däne Rönnow für den Finnen Hradecky

„Wir haben die Gespräche mit Bröndby IF heute zu einem positiven Ende geführt und sind uns auch mit dem Spieler über einen Wechsel einig“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag. Bobic war gemeinsam mit Sportdirektor Bruno Hübner in die dänische Hauptstadt Kopenhagen geflogen und hatte dort die abschließenden Verhandlungen geführt. Rönnow wird, wenn er denn die vorgeschriebenen sportmedizinischen Untersuchungen ohne Beanstandung überstanden hat, einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschreiben.

„Mit Frederik Rönnow haben wir eine wichtige Planstelle geschlossen“, sagte Sportchef Bobic, „wir sind von ihm und seinen Qualitäten total überzeugt.“ Über die Ablösesumme wurde offiziell nichts bekannt. Angeblich muss die Eintracht aber rund 3,5 Millionen Euro an den aktuellen Tabellenführer der dänischen Liga bezahlen.

Bilderstrecke Gerüchteküche: Wer verstärkt und wer verlässt die Eintracht?

Schon seit einigen Monaten hatte die Eintracht sich um eine neue „Nummer eins“ bemüht, nachdem die Vertragsverhandlungen mit Hradecky festgefahren waren. Lange war die Tür für den Finnen offen, doch nun hat die Eintracht Nägel mit Köpfen gemacht.

Der 1,90 Meter große Keeper gehört fest zum Aufgebot der Nationalmannschaft und wird im Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen. Nach Frankfurt wird er also erst Mitte Juli kommen. Kurios: Rönnow folgt nun schon zum dritten Mal in seiner Karriere auf Lukas Hradecky. Zunächst beim dänischen Klub Esbjerg FB, dann bei Bröndby IF und nun bei der Eintracht.

Unter dem aktuellen Trainer in Bröndby, dem Deutschen Andreas Zorniger, einst VfB Stuttgart, hat er zuletzt weitere Fortschritte gemacht. Rönnow werden ganz ähnliche Stärken wie seinem Dreifachvorgänger zugeschrieben. Das Magazin „Kicker“ schreibt, er sei bei „Eins-gegen-Eins-Situationen“ besonders gut und gelte in Dänemark als bester Torhüter der Liga.

(pes)