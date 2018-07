Einst wurde er in der Talentschmiede der Frankfurter Eintracht ausgemustert, beim Trainingsstart war er der einzige neue Feldspieler.

Für Nicolai Müller war es eine Art Rückkehr: Einst wurde er in der Talentschmiede der Frankfurter Eintracht ausgemustert, gestern war unter 22 anwesenden Bundesligaprofis beim Trainingsstart der einzige neue Feldspieler. „Ich freue mich hier zu sein und wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte der 30-jährige Rechtsaußen, ablösefrei vom Hamburger SV gekommen. Das letzte Jahr sei kein positives gewesen, wegen seines Kreuzbandrisses und des HSV-Abstiegs. Jetzt will Müller wieder angreifen. „Ich habe den Sommer durchtrainiert und bin fit“, sagte er – und ist guter Dinge, bei seinem alten Herzensverein mit Adi Hütter auch den richtigen Trainer zu haben: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit ihm. Er weiß, wie er spielen lassen will, das passt zu mir: Er steht für Offensivfußball.“ mka