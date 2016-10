Eintracht Frankfurt: Niederlage in Freiburg: „Das sah komisch aus“

An dem 0:1 in Freiburg wird die Eintracht noch länger knabbern, glaubt nicht nur Sportchef Hübner. Da tröstet auch das Gegner-Lob kaum.

Als er vom Rasen des Freiburger Stadions hinab in die Kabinengänge kam, redete Lukas Hradecky gleich Klartext. „Wir haben den Sieg verschenkt“, sagte der stets freundliche Schlussmann der Frankfurter Eintracht, und das Lächeln verschwand für einen Moment aus seinem Gesicht: „Es ist sehr enttäuschend, so in die Länderspielpause zu gehen. Das ärgert mich maßlos.“

An dem 0:1 (0:1) beim SC Freiburg werden die Frankfurter noch etwas „länger knabbern“, wie ihr Sportdirektor Bruno Hübner argwöhnte. Nicht nur, weil man zwei Wochen Zeit hat, bis zum nächsten Spiel – dem Empfang des großen FC Bayern – über eigene Fehler nachzudenken. Sondern vor allem, weil diese Niederlage nach einem bislang so guten Saisonstart so „unnötig“ war, wie nicht nur Hübner und Hradecky fanden. Niko Kovac war danach so sauer, wie man ihn in Frankfurt seit dem Antritt seiner Rettungsmission im März selten gesehen hat. „Wir haben uns angestellt wie Schüler“, zürnte der Trainer. „Diese Niederlage ärgert mich immens.“

Da konnte es ihn auch kaum trösten, dass sein Gegenüber ein großes Kompliment für ihn parat hatte. „Was Frankfurt taktisch gemacht hat, war hervorragend“, lobte SC-Trainer Christian Streich. „Da haben wir was gelernt.“ Das Studium der Freiburger Heimsiege gegen Hamburg und Mönchengladbach hatten Kovac und seinen Trainerstab dazu bewogen, die Grundordnung umzustellen, vom 4-2-3-1 auf ein System mit Mittelfeldraute und zwei Stürmern. „Wir wussten oft nicht, wie wir uns verhalten sollten“, räumte Streich ein. „Das konnten wir erst in der Pause korrigieren.“

Entschieden freilich hatten seine Spieler die Partie schon viel früher, nach nur vier Minuten. Einen schlampigen Querpass des Frankfurter Abwehrchefs David Abraham nutzte Vincenzo Grifo zum Tor des Tages, zu Kovacs Ärger. Er zog prompt die Zügel an: In dieser Woche hat er sechs Übungseinheiten gesetzt, obwohl insgesamt neun Länderspielreisende fehlen. Hinzu kommen Freundschaftsspiele an diesem Dienstag (18 Uhr) in Klein-Karben und am Freitag bei Zweitligist SV Sandhausen.

„Der Trainer hat gesagt: Wir sollen von der ersten Minute da sein. Und dann machen wir das Gegenteil“, schüttelte Hradecky den Kopf. Zudem liefen die Frankfurter den Freiburgern in allen Bereichen hinterher – was Kovac, der auf die Laufleistung stets besonderen Wert legt, obendrein sauer aufstieß. Indes bereitete seine Systemumstellung zwar den Freiburgern Probleme, brachte der Eintracht aber letztlich auch nicht viel. „Wir haben nicht so den Zugriff gefunden. Aber eher im Drittel von Frankfurt“, meinte SC-Rechtsverteidiger Christian Günter bezeichnenderweise.

Trotz viel Ballbesitz kam es so kaum zu Chancen. „Das sah von hinten komisch aus“, meinte Torwart Hradecky. Es mangelte an Struktur und letzter Präzision bei den Pässen, vor allem aber an Tempo. Was auch systembedingt war, weil die schnellen Flügel dadurch außen vor blieben und mit Makoto Hasebe, Szabolcs Huszti und Omar Mascarell drei eher defensiv orientierte Spieler im Mittelfeld standen.

Der Mann des Tages kommt vom FSV Vincenzo Grifo war Freiburgs Mann des Tages. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass er für Frankfurt Tore schoss – für den FSV freilich, nicht für die Eintracht.

Huszti blieb ebenso wie der in die Spitze gerückte Haris Seferovic in der ersten Elf, trotz schwacher Leistungen gegen die Hertha. Während der gegen Berlin starke Danny Blum erst einmal auf die Bank musste und Ante Rebic überraschend gar nicht im Kader stand und stattdessen am Wochenende zu Hause trainierte. Dass sich die Eintracht in einer zerfahrenen zweiten Halbzeit dann von giftigen Freiburgern ganz aus der Spur bringen ließ, passte ins Bild – zumal Kovac auch vor dieser Gefahr gewarnt hatte. „Freiburg wollte den Sieg mehr als wir“, resümierte er. Das war am Ende ungeachtet aller Personal- und Systemfragen entscheidend.