Eintracht Frankfurt: Niklas Süle hat früher in Eintracht-Bettwäsche geschlafen

Als Kind war er Fan von Eintracht Frankfurt und kickte auch am Riederwald, Profi wurde er dann aber in Hoffenheim. Im Sommer wagte der 1,95 Meter große Innenverteidiger den Schritt zu Bayern München – und lag damit richtig.

Guten Tag Herr Süle. Erst mal Glückwunsch zum Sieg über Paris. Das war wohl dem ganzen Verein ein echtes Bedürfnis nach dem Hinspiel?

Das war ein ganz wichtiges Spiel für uns und ein ganz wichtiger Sieg im Kräftemessen zweier europäischer Spitzenmannschaften. Wir wollten unbedingt zeigen, dass wir gegen einen Gegner, gegen den wir im Hinspiel 0:3 verloren haben, auch anders zu Werke gehen können. Das haben wir gemacht und auch verdient 3:1 gewonnen.

Am Samstag geht es nach Frankfurt – ist das nicht auch wieder ein besonderes Spiel für Sie?

Dadurch, dass ich schon als Kind mit meinem Vater und meinem Bruder sehr oft als Fan im Eintracht-Stadion war, ist es natürlich was ganz Besonderes, dorthin als Profi zurückzukehren. Ich habe auch als kleiner Junge in Eintracht-Bettwäsche geschlafen. Die Eintracht war damals bis zu meinem Wechsel nach Hoffenheim mein absoluter Lieblingsverein. Ich konnte ja dann als Profi von Hoffenheim nicht weiterhin glühender Fan eines Liga-Konkurrenten sein. Die Sympathien für die Eintracht sind aber in den Jahren immer groß geblieben, und ich freue mich stets, wenn ich nach Hause komme.

Warum sind Sie damals in der Jugend von der Eintracht nach Darmstadt gewechselt?

Das kann ich erklären: Ich war damals auf der G8-Schule in Groß-Gerau. Von da mussten mich meine Eltern immer abholen und im Feierabendstau nach Frankfurt zum Training fahren – ohne das ich was gegessen hatte und Hausaufgaben machen konnte. Zudem hatte die Eintracht damals am Riederwald noch nicht das große Leistungszentrum. Das war stressig für meine Eltern und noch stressiger für mich, da ich spät abends nach Rückkehr vom Training dann noch Hausaufgaben machen musste. Dann bin ich zu Darmstadt 98, dort konnte ich mit dem Bus direkt von der Schule hinfahren. Nach einem halben Jahr bin ich dann, was abgesprochen war, als Jugend-Nationalspieler zur U15 nach Hoffenheim gewechselt, da es dort schon ein Fußball-Internat gab.

Sie erleben eine bewegte Zeit bei den Bayern mit: Das Spiel in Paris, das so große Wellen geschlagen hat, die Trennung von Carlo Ancelotti und die Rückkehr von Jupp Heynckes – und mitten drin Niklas Süle, dem das nicht jeder zugetraut hat.

Ich gebe nicht so viel darauf, was andere über mich sagen. Ich habe es mir selbst definitiv zugetraut, sonst wäre ich in Hoffenheim geblieben oder woanders hingegangen und hätte den Schritt zum FC Bayern nicht gemacht. Mittlerweile habe ich hier in München schon einiges erlebt und mitgemacht, vor allem sehr schöne Dinge. Ich bin jedenfalls sehr froh, wo ich heute bin.

Alles in allem war das also ein sensationelles Jahr für Sie, auch mit dem Sieg beim Confed-Cup. Planen Sie eine Rückkehr nach Russland im nächsten Sommer?

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich bei der WM 2018 dabei wäre und werde alles geben für dieses Ziel. Und das Jahr 2017 war schon sehr gut. Ich habe viel erlebt nach meinem ersten Wechsel im Profifußball: Neue Umgebung, neue Leute, eine sehr große Herausforderung. Und ich habe im Sommer mit dem Confed-Cup meinen ersten Titel als Profi geholt. Da hoffe ich natürlich, dass im nächsten Sommer der eine oder andere noch dazukommt.