Eintracht Frankfurt: Niko Kovac: Ein Jahr lang ein Adler

Am morgigen Mittwoch ist Niko Kovac genau ein Jahr Cheftrainer der Frankfurter Eintracht. Der 8. März war von Anfang an ein wichtiger Tag in der Geschichte des Frankfurter Vereins, der am 8. März 1899 gegründet worden war. 118 Jahre mit vielen Höhen, aber auch mit einigen Tiefen. So auch vor zwölf Monaten, als der Fußball-Bundesligist mit nur 24 Punkten aus 25 Begegnungen wieder einmal fast hoffnungslos dem Abstieg entgegen trudelte.

Den Gepflogenheiten im Profi-Fußball entsprechend wurde Armin Veh entlassen, Niko Kovac als neuer Hoffnungsträger präsentiert. Eine Entscheidung, die an vielen Stellen als durchaus mutig angesehen wurde. Schließlich hatte der in Berlin geborene Kroate als Trainer noch keine Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen, ja, er hatte noch nie ein hochklassiges Vereinsteam verantwortlich betreut.

Info: Keine Strafe für Rebic Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Ante Rebic muss keine nachträgliche Sperre durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) befürchten. Der 23-Jährige war seinem Gegenspieler Lukas Kübler am Sonntag clearing

Natürlich habe man vor Kovacs Verpflichtung eine „Risiko-Abwägung“ gemacht, erinnert sich Bruno Hübner. „Aber wir waren uns alle ziemlich sicher, dass Niko diese schwere Aufgabe meistern wird“, so der Sportdirektor der Eintracht zwölf Monate später. Kovac sei schließlich lange genug Profi gewesen, habe erfolgreich beispielsweise für Hertha BSC, Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und die Münchner Bayern gespielt, habe Titel und Pokale gewonnen und so nebenbei auch 83 Mal das kroatische Nationaltrikot getragen.

Bilderstrecke Eintracht erleidet bittere 1:2-Niederlage gegen Freiburg

Hübner hatte schon lange Kontakt mit Kovac gehabt, wollte ihn eigentlich bereits im Sommer 2015 als Nachfolger von Thomas Schaaf zur Eintracht holen. Doch da war der inzwischen 45-Jährige noch Nationaltrainer Kroatiens, erhielt keine Freigabe vom Verband und wollte seinen Job dort auch durchziehen. Der Kontakt zu Bruno Hübner riss aber nicht mehr ab und Kovac beobachtete die Eintracht aus der Ferne. Das half natürlich, als er dann vor einem Jahr das Team als Tabellen-16. übernahm. Der Kampf um den Klassenerhalt gelang, allerdings erst über den Umweg Relegationsspiele gegen den 1. FC Nürnberg.

Der eigentliche Aufschwung kam dann in der laufenden Saison, die Eintracht im Sommer erneut als Abstiegskandidat gehandelt, schwang sich zwischenzeitlich zum Tabellen-Dritten auf, belegt derzeit trotz vier Niederlagen in Serie noch immer Rang sechs, hat nach 23 Spieltagen stolze 35 Punkte auf ihrem Konto und steht im Halbfinale des DFB-Pokals.

Info: Heute Test in Dreieichenhain Karten gibt es schon seit einigen Tagen nicht mehr für das heutige Testspiel des Oberligisten Hessen Dreieich gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr). Für den Bundesligisten ist die Partie eine gute clearing

Kein Wunder, dass Hübners Jahresbilanz „total positiv“ ausfällt: „Wie er uns aus fast aussichtsloser Situation gerettet hat, wie er täglich die Arbeit angeht, wie er den Anspruch hat, seine Spieler täglich zu verbessern, da ist nur ein Fazit möglich: Niko ist ein absoluter Gewinn für Eintracht Frankfurt.“ Daran ändern auch die letzten Negativ-Ergebnisse nichts. Ein solches Tief sei völlig normal, hat in dieser Saison auch schon Mönchengladbach und Wolfsburg erwischt, „und die haben den dreifachen Etat von uns“, so Hübner. Der ehemalige Vorstandschef Heribert Bruchhagen habe die Lage schon gut eingeschätzt, als er immer wieder betonte, dass es für die Eintracht ein Erfolg sei, sich langfristig in der Bundesliga zu etablieren. „Wenn die Konkurrenz schwächelt, dann müssen wir da sein. Aber in erster Linie ging es für uns darum, eine stabile Saison zu spielen und möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben“, erinnert Hübner an die eigentlichen Zielsetzungen.

Die Mannschaft ist unter Niko Kovac und dessen Trainerteam über dieses Ziel hinaus geschossen, wobei der Chefcoach auch immer wieder versucht, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einzubauen. „Da macht er nicht aus der Not eine Tugend, er macht das aus Überzeugung“, so Hübner.

Niko Kovac hat in zwölf Monaten viel verändert, zuerst im Zusammenspiel mit Hübner, seit Juni 2016 auch mit dem neuen Sportvorstand Fredi Bobic. Das „Team um das Team“ wurde weitgehend ausgetauscht und ergänzt, wissenschaftliche Erkenntnisse wurden in die tägliche Trainingsarbeit integriert.

Längst ist Niko Kovac als Fußballfachmann sowie als Mensch allgemein anerkannt in Frankfurt sowie weit über die Stadtgrenzen hinaus, wie die baldige Verleihung des Fair-Play-Preises des deutschen Sports beweist. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten ehren den Trainer wegen seines Verhaltens direkt nach dem zweiten Relegationsspiel im vergangenen Mai. Damals hatte er zunächst die unterlegenen Nürnberger getröstet, ehe er mit seinem Team den Klassenerhalt feierte.

Kein Wunder, dass längst auch andere, größere Clubs auf Niko Kovac aufmerksam geworden sind. Muss die Eintracht um ihren Trainer zittern, nachdem es inzwischen Usus ist, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer aus laufenden Verträgen herauszukaufen? Bruno Hübner sieht diese Gefahr derzeit nicht als besonders groß an: „Niko hat noch viel vor mit der Eintracht, es macht ihm riesigen Spaß, hier zu arbeiten.“ Und direkte Anfragen habe es auch noch keine gegeben.

Der Kroate selbst geht ebenfalls davon aus, bis Mitte 2019 am Main zu bleiben. Als er kürzlich vom „Kicker“ gefragt wurde, wann er zu seinem Ex-Club Bayern München gehe, musste er lachen und sprach von „starkem Tobak“. Sein Ziel sei es, die Leistungen in Frankfurt zu stabilisieren. Wie die letzten Wochen zeigten, hat er da noch für einige Zeit Arbeit. Denn bei allen Lobeshymnen, eines ist der ehrgeizige Niko Kovac sicherlich nicht: Ein guter Verlierer.

Mehr zur Eintracht

Eintracht Frankfurt Fan-Stimmen: "Uns fehlt im Moment jegliche Kreativität" Die Eintracht hat mit 1:2 gegen Freiburg verloren. Was sagen die Fans dazu? Wir haben die Stimmen aus dem offiziellen Forum der SGE und den Sozialen Medien zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt Medienecho: Schiri-Ärger nach Eintracht-Pleite Die Eintracht verliert ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 1:2. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing

Eintracht Frankfurt In der Krise: Vier Gründe für vier Niederlagen Viermal nacheinander hat Eintracht Frankfurt in der Bundesliga verloren. Das Überraschungsteam der Hinrunde droht in der Tabelle durchgereicht zu werden. Daran sind nicht nur die Schiedsrichter schuld. clearing

Eintracht Frankfurt Auch sein Tor kann Branimir Hrgota nicht trösten Mit einem Tor meldet sich Hrgota in der ersten Elf zurück, froh vom Rasen geht er trotzdem nicht: „Wenn wir verlieren, dann reicht es nicht.“ clearing

Eintracht Frankfurt Vierte Niederlage in Serie: Die Eintracht hadert mit dem ... Gegen den SC Freiburg reicht Hrgotas frühes Tor nicht. Und der Abwärtstrend bei der Leistung der Mannschaft ist nicht zu übersehen. clearing

Kommentar zu Eintracht-Niederlage gegen Freiburg Adlerauge: Schiri stürzt Eintracht noch tiefer in die Krise Keine Frage: Die zweifelhaften Entscheidungen von Schiri Perl machten der Eintracht das Leben richtig schwer – doch unser Kommentator Dieter Sattler hat noch weitere Gründe für die 1:2-Niederlage der Eintracht gegen die Freiburger ausgemacht. clearing