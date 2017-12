Eintracht Frankfurt: Niko Kovac: Etwas mehr Abstand, bitte!

Aufwärmen, ein bisschen den Ball kreiseln lassen, das war es dann schon. Das Abschlusstraining der Frankfurter Eintracht gestaltete sich gestern vor dem Abflug zum Bundesliga-Besuch beim Hamburger SV an diesem Dienstag (20.30 Uhr) eher als eine Art Bewegungstherapie, so ist das im raschen Takt des Vorweihnachtsprogramms. „Der zweite Tag ist für einen Fußballer immer der schwerste, die Beine sind dann richtig müde“, erklärte Trainer Niko Kovac in Gedanken an die Nachwehen des 0:1 gegen den großen FC Bayern vom Samstag.

Der Körper ist vielleicht noch etwas geschwächt davon, geistig indes sollte die ebenso knappe Niederlage gegen die Münchner Rekordmeister nicht geschadet haben. „Da braucht keiner traurig zu sein. Wir fliegen erhobenen Hauptes und mit breiter Brust nach Hamburg“, betonte der Frankfurter Fußballlehrer nach dieser starken Leistung und setzte forsch vor der Reise des Tabellen-Neunten zum abstiegsbedrohten 15. nach: „Wir wollen gewinnen, um den Abstand zu vergrößern.“

Kovac blickt dabei schon über die Aufgabe des Dienstagabends hinaus, schließlich geht es flott weiter: Am Samstag kommt Schalke 04 zum Ausklang der Bundesliga-Hinrunde, am Mittwoch drauf geht es im Pokal-Achtelfinale zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim – und dann erst beginnen die kurzen Weihnachtsferien. „Meine Mannschaft ist körperlich auf einem sehr guten Niveau“, sagt der Trainer in Gedanken an diese geballten Belastungen, kündigt aber auch schon an: „Wir werden sicher nicht mit den gleichen elf Spielern alle Spiele spielen.“ Rotation ist also angesagt, in welchem Ausmaß auch immer. Kovac wollte da gestern auch noch bei den Spielern nachhorchen. Klar ist für ihn: „Wir brauchen frische Kräfte.“

Makoto Hasebe ist immer noch krank, Daichi Kamada nun auch. Dafür hat sich Timothy Chandler schon zurückgemeldet, keine zwei Monate nach seiner Meniskusverletzung. „Timmy kann vor der Winterpause noch spielen“, erklärte Kovac. Vielleicht auf der gewohnten rechten Seite. Dort trumpfte zwar zuletzt Marius Wolf auf. Er könnte aber auch etwas weiter nach vorne rücken. Vielleicht bekommt der schwächelnde Mittelstürmer Sébastien Haller eine Auszeit. „Seb hat seit seiner Zahn-OP vielleicht nicht mehr so performt wie zuvor. Aber eigentlich brauchen wir ihn vorne und hinten“, sagte Kovac. Eine kampf- und laufstarke Elf will er bei zuletzt immerhin drei Mal ohne Gegentor gebliebenen Hamburgern aufbieten. Noch eine Videoschulung am Montagabend im Mannschaftshotel, viel mehr bleibt nicht. „Was wir die ganze Saison über vorbereitet haben, muss in den englischen Wochen sitzen“, meinte Kovac, „und das sitzt auch“.