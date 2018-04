Eintracht Frankfurt: Niko Kovac gibt sich vor Bayern-Spiel gelassen

Niko Kovac will die Aufgabe in München so professionell wie immer angehen. Alle Nebengeräusche sollen ausgeblendet bleiben.

Immer diese Mäkelei am Wechsel zu Bayern München und seinen Begleitumständen: Der Blick in den täglichen Pressespiegel ist für Niko Kovac seit gut zwei Wochen keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung.

Aber es gibt ja auch noch den Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Bei Pressekonferenzen sieht der Trainer der Frankfurter Eintracht sie aus dem Augenwinkel an der Wand hängen. Und wenn öffentliches Lob fast nur noch vom künftigen Arbeitgeber kommt, dann lobt man sich eben selbst ein bisschen. „Wir haben schon so viel erreicht“, erklärte Kovac am Donnerstag: „Wir sind Siebter, das hat uns niemand zugetraut. Viele haben vor der Saison gesagt, sie werden absteigen. Keiner hat daran gedacht, dass wir wieder im Pokal-Finale stehen und um Europa spielen.“

Und deshalb sagt Niko Kovac lächelnd, als hätte es die zurückliegenden zwei Wochen nicht gegeben: „Keep cool, locker bleiben, entspannt bleiben und sehen, was die Zukunft bringt.“

Und die bringt so einiges: Für ihn die Anstellung als Chefcoach bei den Bayern zur kommenden Saison. Und für die Frankfurter Mannschaft, die er noch drei Wochen anleiten wird, das Auswärtsspiel bei eben jenen Bayern am Samstag (15.30 Uhr). Pikanter geht es nicht, zumal die Bayern auch im Pokalfinale am 19. Mai warten.

Es ist eine schwere Aufgabe in einer schweren Zeit. Die Eintracht kämpft in den letzten drei Liga-Partien um einen Platz im europäischen Geschäft. Und sie hat ein anspruchsvolles Restprogramm. „Wir müssen vier Punkte holen“, hat Kovac kalkuliert: „Wenn wir mehr holen, ist alles klar.“

Klar ist aber auch: Der Frankfurter Trainer muss momentan tunlichst alles vermeiden, was ihn als künftigen Münchner aussehen ließe. Wie ist die Gefühlslage vor dem Gang an die Isar? „Mir geht es sehr gut.“ Der Krach der Bosse wegen seines Wechsels und der Begleitmusik? „Ist nicht meine Baustelle. Das müssen die erklären, die dort involviert waren.“ Und die Kader-Planung bei den Bayern? „Ich habe allen Verantwortlichen klipp und klar gesagt, dass sie sich bis nach dem 19. Mai alle Anrufe sparen können.“

Kevin-Prince Boateng fällt weiter aus

So wird Kovac auch das Treffen in München mit seinen künftigen Chefs rein geschäftsmäßig gestalten: „Was mich an Bayern interessiert, ist nur die Tatsache, wie wir sie am Samstag schlagen können. Ich bin absolut professionell, bis zur letzten Sekunde“, sagt der Kroate. Den Besuch bei seinen Eltern und seiner Schwester, die in München leben, will er sich trotzdem nicht nehmen lassen.

Keines der vergangenen 13 Bundesliga-Spiele hat die Eintracht an der Isar gewinnen können. Keinen Vorteil verspricht sich Kovac aber auch davon, dass die Bayern nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid wohl Stammkräfte schonen und kräftig durchrotieren werden, um drei Tage später in der Rückpartie noch den Einzug in das Endspiel zu schaffen. „Doch diejenigen, die gegen uns auflaufen, werden ihr Maximum geben. Das sind alles Topspieler, die sich für das Spiel gegen Real noch qualifizieren wollen“, meinte er. „Aber es wird Ansätze geben, unser Spiel durchzuspielen.“ Gut verteidigen, mehr laufen als der Gegner, Möglichkeiten herausspielen und nutzen – darauf werde es ankommen.

Kovac muss auf Mittelfeldstar Kevin-Prince Boateng verzichten, der bereits bei der 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC wegen seiner im Pokal-Halbfinale auf Schalke erlittenen Oberschenkelblessur pausierte. Nicht zur Verfügung stehen werden zudem der erkrankte Danny Blum sowie Jonathan de Guzman (Muskelzerrung im Oberschenkel), Ante Rebic (Reha nach Muskelfaserriss) und der gesperrte Makoto Hasebe. Dagegen ist Marius Wolf wieder fit.

Hoffnung für Salcedo

Die Eintracht kann überdies darauf hoffen, dass der mexikanische Nationalspieler Carlos Salcedo nach seinem Schlüsselbeinbruch in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann. „Er hat in Mexiko trainiert. Gegen München und den Hamburger SV wird es wohl nichts. Vielleicht reicht es aber für das DFB-Pokalfinale“, sagte Kovac.