Eintracht Frankfurt: Niko Kovac kritisiert die Trainingsbedingungen in der Commerzbank-Arena

Es ist weniger als ein Jahr her, als der damalige Trainer der Frankfurter Eintracht, Armin Veh, so richtig sauer war wegen der Lärmbelästigung auf dem Gelände der Arena im Frankfurter Stadtwald. Dabei hatten die Veranstalter von „Monster Jam“ am 17. November 2015 bei einer Pressekonferenz für die nun an diesem Samstag stattfindende Motorshow nur einen der über 1500-PS-starken Motoren aufheulen lassen. Veh sprach damals von „wenig professionellen Trainingsbedingungen“, schließlich sei der Rasen hinter der Arena „unser Arbeitsplatz“.

Flum wieder verletzt

Jetzt, ein Jahr später, heulen die Motoren in der Arena. Und Vehs Nachfolger Niko Kovac ist genauso sauer. Nach der kurzen Einheit am Freitagmorgen ärgerte er sich über eine „wahnsinnige Lärmbelästigung“ und „suboptimale Trainingsbedingungen.“ Den Trainer der Eintracht und den Verantwortlichen ist die Meinung gleich, „dass wir leider hier nicht Herr im Haus sind.“ Beim Heimspiel gegen Leverkusen vor ein paar Wochen hatten sich Gastgeber und Gäste über den nicht wirklich guten Rasen in der Arena beschwert. Es war der zweite neue Rasen in diesem Sommer, in der nächsten Woche muss der nun schon dritte neue Rasen verlegt werden. „Das birgt Verletzungsgefahren“, sagt Kovac, „Gott sei Dank ist noch nichts passiert.“ Er könne durchaus nachvollziehen, dass in den Sommermonaten andere Veranstaltungen in der Arena stattfinden, „aber mit Bundesligabeginn sollte es nur noch um Fußball gehen“. Die Veranstalter in der Commerzbank-Arena sehen das durchaus anders, sie verdienen Geld mit Konzerten wie in diesem Sommer mit den Popstars Rihanna und Beyoncé, hatten im September ein Eishockey-Spiel durchgezogen und nun fahren die Monster-Trucks.

Das alles führt dazu, dass sich die Eintracht sich in ihrer Heimstätte nicht richtig wohlfühlt. Das gilt nicht nur für die Verhältnisse rund um die Plätze für Training und Spiel. Die Kabinen oben im zweiten Stock der Arena wurden zwar in der Sommerpause „aufgehübscht“, aber optimal seien auch diese Lösungen nicht, befindet der Trainer, „ich hoffe, dass es in Zukunft besser werden wird“. Die Eintracht denkt schon lange darüber nach, ein neues Verwaltungsgebäude inklusive Kabinen zu bauen, entweder auf dem Gelände des kaum genutzten Tennis-Stadions oder an der Stelle des sogenannten Stadion-Hotels am Schwimmbad. Und selbst der Bau einer neuen, eigenen Arena, wurde ab und zu schon mal thematisiert. Die aktuellen Verträge mit der Stadt und den Betreibern der Arena laufen noch bis 2020, erst danach kann wohl Bewegung in die Geschichte kommen.

Den Trainer plagen derweil noch ein paar andere Sorgen. So rechnet er für das Heimspiel am Samstag nächster Woche gegen die Bayern nicht mit Makoto Hasebe. Der japanische Nationalspieler fliegt wegen Länderspielen rund um Welt. Dem Spiel gegen den Irak in seiner Heimat folgt am Dienstag die Partie gegen Australien in Melbourne. „Das ist eine Odysse, die ihn zusätzlich zu den Spielbelastungen schlauchen wird“, sagt Kovac. Der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft wird erst am Donnerstag nächster Woche wieder zurück erwartet. Da ist Kovac froh, dass andere früher kommen. Die Nationaltrainer Mexikos und der USA haben zugestimmt, Marco Fabián und Timothy Chandler nach dem ersten von zwei Länderspielen bereits zurückzuschicken. „Das hilft uns weiter“, sagt Kovac, dessen Kader auch durch die eine oder andere Verletzung geschrumpft ist.

Neben Marco Russ und Marc Stendera (beide Reha) fehlen ja auch Guillermo Varela (Knöchel-OP), der am Knie verletzte Danny Blum (Innenbandanriss) und Slobodan Medojevic und Joel Gerezgiher, die sich im Aufbautraining befinden. Und auch Johannes Flum ist in diesen Tagen nicht spielfähig. Flum (28) hatte sich am 1.Dezember letzten Jahres einen Bruch der linken Kniescheibe zugezogen. Seit Saisonbeginn steht er wieder auf dem Platz, wollte in dieser Woche in den beiden Freundschaftsspielen Spielpraxis sammeln. Doch nach einer Halbzeit in Klein-Karben am letzten Dienstag war Schluss. Nun schmerzt die Achillessehne.