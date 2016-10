Eintracht Frankfurt: Niko Kovac steht Roger Schmidt bei

Frankfurts Trainer Niko Kovac hat Bayer Leverkusens Coach Roger Schmidt nach dessen verbalem Aussetzer am vergangenen Wochenende in Schutz genommen. Natürlich habe man als Trainer eine Vorbildfunktion. „Aber man sollte das jetzt auch nicht zu hoch hängen“, sagte Kovac am Montag. „Das hat schon eine Hysterie angenommen, das ist nicht gut“, meinte Kovac. Trainer seien auch nur „Menschen und keine Maschinen“. Die Mikrofone neben den Trainerbänken seien inzwischen so scharf gestellt, „die könnten auch FBI und CIA benutzen“, sagte Kovac mit einem Augenzwinkern.

Schmidt hatte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann beim 0:3 der Leverkusener am Samstag als „Spinner“ bezeichnet. Er wurde gestern für zwei Spiele gesperrt.

(dpa)