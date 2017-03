Eintracht Frankfurt: Niko Kovac trifft in München alte Bekannte

Knapp 6000 Fans werden die Frankfurter Eintracht heute nach München begleiten – eine stattliche Zahl, wenn man bedenkt, dass sich der Spaß am eigenen Team bei diesem Klassiker der Fußball-Bundesliga (15.30 Uhr) wahrscheinlich in Grenzen halten wird. Es sei denn, man hat Spaß am Schmerz. Darauf hat Niko Kovac schon einmal vorsorglich hingewiesen: „Es gibt ja den berühmt-berüchtigten Zahnarztbesuch. Einmal im Jahr muss man nach München oder zum Zahnarzt. Manchmal tut es nicht weh, aber oftmals schon“, sagt der Eintracht-Trainer.

Kovac betritt heute bereits zum zweiten Mal als Frankfurter Coach vertrautes Terrain. Von 2001 bis 2003 spielte der Kroate für den FC Bayern, absolvierte 34 Bundesligaspiele, kam siebenmal im DFB-Pokal und sechsmal in der Königsklasse zum Einsatz. Außerdem stand er 2001 in Tokio beim Weltpokalfinale gegen den argentinischen Traditionsklub Boca Juniors (1:0) in der ersten Elf; 2003 stemmte er die Meisterschale und den DFB-Pokal in die Höhe.

Eintracht Frankfurt Zum „letzten Aufgebot“ gehört auch Fabián Die Eintracht muss vor der heutigen Bundesligapartie beim FC Bayern München auf viele Stammkräfte verzichten. clearing

Der 45-Jährige freut sich auf das Wiedersehen mit alten Weggefährten. „Ehemalige Spieler werden dort immer wieder mit sehr viel Respekt empfangen. Es war eine schöne Zeit in München, ich komme gerne wieder“, sagt Kovac. Er tauscht sich immer noch mit Bekannten und Freunden aus der Zeit an der Säbener Straße aus. Mit dem jungen Philipp Lahm hat er damals zusammen trainiert.

Bilderstrecke Eintracht vs. München: Das etwas andere Duell "Mann gegen Mann"

Für die Eintracht sind die schönen Zeiten in München allerdings noch länger her. Der letzte Sieg datiert vom 18. November 2000: Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Frankfurter, trainiert von Felix Magath, die Partie durch Treffer von Alexander Schur und Jan-Age Fjörtoft zum 2:1. In den folgenden elf Gastspielen an der Isar holten die Hessen nur noch einen Punkt (0:0 am 3. November 2007 – mit einem unbezwingbaren Oka Nikolov im Tor), und die letzten vier verloren sie mit 0:11 Toren.

Eintracht Frankfurt Der Bayern-Check: Wie eine gut geölte Maschine Stephan Reich ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin 11 Freunde und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Spiel nimmt er den Gegner auf besondere Weise unter die Lupe. Diesmal den FC Bayern München. clearing

Den letzten Sieg gegen die Bayern bejubelte die Eintracht am 20. März 2010 in der Frankfurter Arena, als die Joker Juvhel Tsoumou und Martin Fenin in den letzten vier Minuten aus einem 0:1 ein 2:1 machten.