Eintracht Frankfurt: Niko Kovac verteidigt die Rotation

Das Elfmeter-Roulette hätte auch anders ausgehen können. So aber ist die Eintracht im Pokal und will jetzt Gladbach überraschen. Kovac verteidigt die Rotation – und seine Außenverteidiger.

So recht wusste Lukas Hradecky nicht, was er mit der seltsamen Trophäe anfangen sollte, die da am späten Dienstagabend in den Katakomben der Arena neben ihm auf dem Boden stand. Und noch weniger wusste er, wie er zu diesem Glück gekommen war. „Ich habe doch keinen Ball gesehen“, wunderte sich der Schlussmann der Frankfurter Eintracht. „Selbst im Elfmeterschießen haben die einfach drüber geschossen.“ Weil es aber in der hohlen Marketingwelt des Deutschen Fußball-Bundes selbst bei einem so trostlosen Zweitrundenkick zwischen Frankfurtern und Ingolstädtern nun einen sogenannten „Man oft the Match“ geben muss, wurde es eben Hradecky, ohne sich groß auszeichnen zu können.

Eine Art Teambuilding Dieser Balanceakt ist gerade noch einmal gut gegangen. Glück gehabt – ins Rotieren gekommen ist in der zweiten Pokalrunde so mancher Bundesligist, und nicht jeder ist, wie die eiskalten Elfmeterschützen

Viel wichtiger war freilich, dass bei der ganzen Eintracht an diesem Abend eine Menge Glück im Spiel war, und das wusste nicht nur Hradecky ganz genau. „Ein Elfmeterschießen ist immer auch Roulette“, betonte Niko Kovac. „Das kann so oder so ausgehen.“ Möglicherweise war der Trainer besonders erleichtert, dass Fortuna diesmal mit seinen Frankfurtern im Bunde war. Wie viele seiner Bundesliga-Kollegen war er in der zweiten Runde des DFB-Pokals ins Rotieren gekommen und hatte vor allem mit der Aufstellung der Außenverteidiger Yanni Regäsel und Taleb Tawatha überrascht – ein Vabanquespiel, das Kovac ganz bewusst einging und für das er auch einige Gründe anführte, das aber auch fast schief gegangen wäre.

Im zweiten von drei Spielen in acht Tagen – der Pokalsieg gegen den FC Ingolstadt im Elfmeterschießen folgte dem 2:0 in der Liga beim Hamburger SV – waren die Personalwechsel für Kovac „absolut notwendig“, auch schon in Gedanken an den Freitag bei Borussia Mönchengladbach. „Das hatten wir schon im Kopf“, räumte der Frankfurter Fußballlehrer ein. Überhaupt hatte er diese Termine im Dreierpack geplant. „In einer englischen Woche muss man die Kräfte einteilen“, sagt er. „Da schaut man, wer am besten zu dem jeweiligen Gegner passt, ob man auf Konter spielt oder mehr den Ball haben will, wer müde ist und wer nicht – das alles zieht man ins Kalkül.“

In Gladbach könnte die Spielanlage wieder ähnlich aussehen wie in Hamburg, wo man erst einmal kompakt verteidigte und dann über Konter zum Erfolg kam. Die Borussia hält Kovac eigentlich für ein absolutes Spitzenteam in der Liga. Weil der Champions-League-Teilnehmer aber von vielen Spielen und Reisen strapaziert ist, hofft er schon, dort überraschen zu können – mit möglichst vielen frischen Kräften gegen müde Gladbacher.

Dass die am Dienstag auf die Bank gerutschten Timothy Chandler, Bastian Oczipka, Marco Fabián und Branimir Hrgota dann wieder dabei sein werden, ließ Kovac durchblicken. Die Idee für den Besuch aus Ingolstadt zwischendrin war: Spielern, die zuletzt in der zweiten Reihe standen, Spielpraxis zu geben, und einige Stammkräfte zu schonen. „Sie haben in den letzten Wochen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Aber wenn sie müde sind, können sie mir auch nicht helfen“, erklärte Kovac. Das sei bei Chandler, Fabián und auch Oczipka der Fall gewesen. So ganz ging der Plan nicht auf: Alle drei und auch ein paar andere mussten dann doch richtig ran, zum Teil länger als erhofft – wobei Fabián noch unfreiwillig Kräfte sparte, durch die Gelb-Rote Karte rund 25 Minuten nach seiner Einwechslung.

Reichlich zerknirscht war er über diesen Fehltritt. Aber es war ja noch einmal gut gegangen, ebenso wie Kovacs Experiment mit Regäsel und Tawatha. Der Trainer räumte ein, dass in den torlosen 120 Minuten vor der Entscheidung aus elf Metern der Spielfluss bei seiner durcheinander gemischten Elf nicht so lief wie erhofft. Seine Außenverteidiger aber nahm er gegen Kritik in Schutz. „Es war das erste Pflichtspiel in dieser Saison“, verwies er auf fehlende Praxis. Gerade bei Tawatha warb Kovac um Verständnis. Der Israeli sei aus einer kleineren Liga gekommen, da sei die Umstellung nicht so einfach. „Er braucht seine Zeit, und die werden wir ihm geben“, betonte er. „Ich weiß, was er kann.“ Ganz allgemein gilt für ihn: „Alle in unserem Kader haben die Qualität, in der Bundesliga zu spielen. Und alle müssen das Gefühl haben, dass sie eine Daseinsberechtigung haben.“

Am Freitag allerdings werden Tawatha und Regäsel sicher wieder zuschauen. Ob Alexander Meier, der gegen Ingolstadt gespielt hätte, wäre der Oberschenkel nicht verhärtet gewesen, wieder einsatzbereit ist? Das wusste gestern noch keiner, Kovacs Spitzenlösung aber dürfte so oder so wohl wie in Hamburg Branimir Hrgota heißen – einer der wenigen, die sich tatsächlich den ganzen Dienstagabend auf der Bank ausruhen konnten.