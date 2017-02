Eintracht Frankfurt: Niko Kovac zeigt vor Ingolstadt großen Respekt

Natürlich ist Niko Kovac auch gestern wieder danach gefragt worden. Wie sich das anfühlt, als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga. Wenn man von einem Kollegen, der am Samstag als Gegner kommt, in höchsten Tönen gelobt wird und internationale Ambitionen nachgesagt bekommt. Kovac lächelt dann, erst irritiert, dann freundlich, reckt den Kopf weit hinüber zu der Tabelle an der Wand und sagt: „Ich sehe verdammt viele Teams, die noch an uns vorbeiziehen können.“

Der Trainer der Frankfurter Eintracht bleibt dabei: „Es wird sehr schwierig, auch am Ende der Saison Dritter zu sein. Und selbst wenn wir das schaffen sollten, sind wir immer noch keine Spitzenmannschaft. So etwas entwickelt sich über Jahre.“

Immerhin: Sollte die Eintracht am heutigen Samstag im (15.30 Uhr) den FC Ingolstadt besiegen und ihr Punkteguthaben auf 38 erhöhen, wird Kovac hinter das erste Saisonziel einen Haken machen: „Dann können wir nicht mehr absteigen.“ Es folgt Phase zwei: „Bis zum Ende eine ruhige Saison spielen.“ Über Phase drei spricht der Trainer weiterhin nicht – dafür mit Hochachtung vom heutigen Gast.

Bislang wurden 45 500 Tickets verkauft. Nur 228 davon gingen ins Bayerische. Die große Mehrzahl der Besucher wird also einen Frankfurter Sieg erwarten. Doch schon das Nachbarschaftsduell gegen Darmstadt vor zwei Wochen hat gezeigt, dass solche vermeintlich eindeutigen Spiele eine ziemlich zähe Angelegenheit werden können.

„Für mich persönlich hat Ingolstadt im Vergleich zu Darmstadt mehr Qualität“, sagt Kovac. Und erklärt auch ausführlich, warum: „Für mich persönlich ist der FC Ingolstadt so gut, dass er eigentlich nicht auf Platz 17 stehen muss und darf. Sie spielen sehr geordnet und sehr diszipliniert, sie verteidigen sehr gut. Sie kämpfen, spucken und beißen bis zur letzten Minute. Das wird ein ganz schwieriges Spiel für uns. Ich bin mir sicher: Wenn die Saison endet, werden sie in der Bundesliga bleiben.“

Einen fußballerischen Leckerbissen erwartet der Coach aufgrund der „ekligen“ Spielweise des Gegners mit einer kompakten Abwehr und konsequentem Gegenpressing nicht. Die Zuschauer sollten sich lieber auf lange Bälle statt auf sehenswerte Doppelpässe einstellen. Seine Mannschaft müsse sich in Geduld üben, Ballverluste im Spielaufbau sowie Fouls und daraus folgende Freistöße des Gegners vermeiden und möglichst schnell treffen. „Ein frühes Tor würde unserem Spiel gut tun“, bemühte Kovac eine alte Fußball-Weisheit.

Der Frankfurter Coach kann heute wieder den zuletzt fehlenden David Abraham aufbieten. Der Abwehrchef hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert und hat das Abschlusstraining problemlos absolviert. „Es ist gut, dass er wieder da ist. Er kann sicher das ein oder andere ablaufen und ist bei Standards sehr wichtig“, sagt Niko Kovac.

Mijat Gacinovic dagegen wird das heutige Spiel wegen seiner Gelbsperre verpassen. Wer auf den Platz des Mittelfeldspielers rückt, ließ Kovac offen. „Wir haben eine Lösung A und eine Lösung B.“

Ein Spieler der „Schanzer“ ist das Frankfurter Eigengewächs Sonny Kittel. Der 24-Jährige hat bei der Eintracht alle Jugendmannschaften durchlaufen, sein Bundesliga-Debüt gefeiert, aber auch mehrere Verletzungen erlitten. 2016 wurde sein Vertrag nach 17 Jahren im Verein nicht mehr verlängert. „Klar ist es besonders, wenn man zu einem Pflicht-Spiel in die Heimat zurückkehrt. Ich freue mich darauf“, sagt Kittel. Niko Kovac fand am Freitag auch für ihn sehr offene Worte. „Er hat hier mehrere Trainer gehabt, aber sich bei keinem richtig durchsetzen können. Ich wünsche mir, dass er in Ingolstadt erfolgreich ist – nur eben nicht morgen. Denn er ist ein feiner Kerl.“

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Hasebe – Blum, Rebic – Meier, Seferovic.