Eintracht Frankfurt: Niko Kovac zum FC Bayern: So reagiert das Netz

Liebe Bayern, wenn ihr Konkurrenz in der Liga wirklich haben wollt, solltet ihr vielleicht einmal damit aufhören sämtliche positive Entwicklungen bei anderen Vereinen im Keim zu ersticken. ? #Kovac #NurdieSGE

Das letzte Mal, dass sich Twitter so einig war, dass ein Trainerwechsel in die Hose geht, war bei Tayfun Korkut #Kovac

"Welchen Trainer hat euer Verein?" Man City: "Also unser Verein hat Pep Guardiola!" Real Madrid: "Wir haben Zinédine Zidane." #FCBayern : "Wir haben Niko #Kovac !" Alle Vereine über den FC Bayern: pic.twitter.com/CEvzPpTUK0

Ganz im Stile eines Dorfvereins! Sorry @FCBayern , aber das ist einfach unsportlich soetwas mitten in der heißen Phase der Saison zu verkünden. Das macht man einfach nicht - Ihr gehört einfach doch nicht zu den Großen!! Forever @Eintracht #forzaSGE #Kovac

Egal wieviel Ablöse wir für Kovac bekommen sollten, aber in so einer Phase der Saison so eine Aktion zu bringen, ist beispielhaft für den Charakter der Herren Hoeneß , Rummenigge und des @FCBayern. #SGE #eintracht #Kovac #FCBayern