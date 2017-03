Eintracht Frankfurt: Nur leichte Schmerzen nach fünfter Niederlage in Folge

Beim 0:3 in München erspielt sich die Eintracht hochkarätige Chancen. Gegen den HSV soll endlich der „Bock umgestoßen werden“. Die Adler schöpfen aus der Niederlage in München Mut.

Als die Analysen beendet waren und sich bei Niko Kovac so langsam Abreisestimmung einstellte, ergriff dann doch noch ein junger Mann das Wort, der sich als Mitarbeiter des Bayerischen und Westdeutschen Rundfunks vorstellte. „Ich finde es toll, wie Sie Eintracht Frankfurt aus dem Tief herausgeholt haben. Hut ab, was Sie aus dem Team gemacht haben, vielen Dank.“

Der Frankfurter Trainer schaute zuerst etwas irritiert drein. Ist ja nicht ganz einfach mit tatsächlichen und angeblichen Medienvertretern heutzutage, Stichwort Fake News. Aber dann genoss er das Lob doch. Es tat gut, wieder einmal als der Retter und Entwickler Kovac gewürdigt zu werden. Die Pleiten der vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga hatten auch an ihm genagt.

Das 0:3 (0:2) in München war die fünfte Eintracht-Niederlage in Folge. Das hatte es zuletzt im Jahr 2004 gegeben. Bei anderen Clubs würde höchstwahrscheinlich Alarmstimmung herrschen. In Frankfurt geben sich die Verantwortlichen betont gelassen. Nach der Partie in München regnete gar geballtes Lob auf die Mannschaft herab. „Wir haben das 37 Minuten lang sehr gut gemacht und die Bayern vor Probleme gestellt“, sagte Trainer Niko Kovac: „Ich bin unterm Strich sehr zufrieden. Man kann heute mehr Positives als Negatives mitnehmen.“ Bruno Hübner klang ähnlich: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier in München schon mal so viele Chancen gehabt haben“, meinte der Sportdirektor: „Das war ein richtig gutes Auswärtsspiel, für das sich die Mannschaft leider nicht belohnt hat. Aber ich glaube, dass wir heute Selbstvertrauen für die nächsten Wochen geschöpft haben.“

„Brutale Effizienz“

Axel Hellmann hatte „eines unserer besten Spiele in München der letzten Jahre“ gesehen. Der Marketing-Vorstand musste allerdings auch zugestehen, dass die Bayern die Partie „mit der brutalen Effizienz einer Spitzenmannschaft“ letztlich doch für sich entschieden hatten: „Obwohl sie eigentlich nicht im Spiel waren.“

Hellmann hatte unter der Woche öffentlich sein Interesse an einer Europa-Lague-Teilnahme bekundet. Der Blick auf die aktuellen Realitäten eröffnet allerdings gänzlich andere Perspektiven. Die Eintracht steht zwar immer noch mit 35 Punkten auf Tabellenplatz sechs. Gemeinsam mit dem Letzten Darmstadt 98 sind die Frankfurter aber mit nur sechs geholten Punkten die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Hinzu kommt: In den letzten fünf Spielen erzielten sie nur ein einziges Tor – das sind besorgniserregende Werte. Das Heimspiel gegen den dauerkriselnden Hamburger HSV am kommenden Samstag wird wegweisenden Charakter haben. „Wir müssen den Bock endlich mal umstoßen, es richtig erzwingen“, fordert Trainer Kovac.

Pechvogel Hrgota

Das Spiel beim Spitzenreiter und Rekordmeister sei wie der „berühmt-berüchtigte Zahnarztbesuch“, hatte er vorher prophezeit. Zunächst aber fühlten die Frankfurter dem Ancelotti-Team mächtig auf den Zahn – mit konsequentem Pressing und Zug zum Münchner Tor. Branimir Hrgota war nach einem wunderbaren Zuspiel von Ante Rebic auf dem Weg zum 1:0. Der Schwede hatte Nationaltorhüter Manuel Neuer schon umspielt, aber dann stoppte ihn noch von hinten Mats Hummels mit einer Weltklasse-Grätsche (19.). Die beiden Münchner feierten die wichtigste Szene des Spiels mit einem Luftsprung Brust an Brust. „Deshalb ist Mats Hummels bei Bayern München – weil er nie abschaltet“, lobte Kovac den Nationalspieler.

Bei einer erneuten Hereingabe von Rebic verpasste Hrgota später auch das 1:1 (40.). „Wir mussten 1:0 oder vielleicht sogar 2:0 führen“, kritisierte Sportdirektor Bruno Hübner. „Fünf, sechs glasklare Möglichkeiten“, hatte der Frankfurter Coach gezählt – aber auch registriert, „dass uns die letzte Entschlossenheit vor dem Tor fehlt“.

„Frankfurt war in der ersten Halbzeit besser“, musste selbst Kovacs Münchner Kollege Carlo Ancelotti zugeben. Vor 75 000 Zuschauern kamen die Triple-Jäger von der Isar mit den Toren von Robert Lewandowski (38./55. Minute) und Douglas Costa (41.) dann doch noch in Schwung.

„Wenigstens haben wir uns Möglichkeiten erarbeitet. Schlimm ist es nur, wenn man zu Null spielt und keine Chancen hat“, sagte Niko Kovac. Was ihm im Hinblick auf das HSV-Spiel auch Hoffnung machen kann: Weder Michael Hector noch Timothy Chandler kassierten in München ihre fünfte Gelbe Karte, Makoto Hasebes Fleischwunde am Schienbein musste zwar genäht werden, soll aber ansonsten nicht ganz so schlimm sein. Dazu werden Jesús Vallejo, Bastian Oczipka und wohl auch Marco Fabián (lesen Sie dazu auch unseren gesonderten Bericht) nächsten Samstag wieder spielen können. Mit Alexander Meier ist ebenfalls zu rechnen. Es gibt also mehr personelle Alternativen.

Und der Zahnarztbesuch in München ist überstanden. Laut Kovac nur „eine leichte Wurzelbehandlung“. Schmerzhaft, aber irgendwie noch zu ertragen.