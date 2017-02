Eintracht Frankfurt: Nutzt Michael Hector die neue Chance?

Es könnte leichtere Aufgaben für Michael Hector geben, als ausgerechnet jetzt gegen den Berliner Torjäger Vedad Ibisevic zu spielen, nachdem der seine Torflaute mit einem Treffer gegen Bayern München beendet hat. Es könnte auch bessere Zeitpunkte geben, um einen weiteren Anlauf zu unternehmen, die eigene Bundesligatauglichkeit unter Beweis zu stellen. Denn die gesamte Frankfurter Mannschaft befindet sich am Rande einer ersten Krise und Hector kann sich nicht in eine funktionierende Einheit einpassen, sondern wird Teil einer neuen Defensive sein. Doch genau dafür hat die Frankfurter Eintracht den 1,93 Meter großen Abwehrriesen ja zu Beginn der Saison geholt.

Die Referenz war in erster Linie der Name des abgebenden Klubs, der FC Chelsea. Von der Fußball-Prominenz aus London haben die Frankfurter Hector ausgeliehen. Schnell hat sich gezeigt, dass es durchaus Gründe gab und gibt, dass Hector nicht für die Top-Mannschaft der Premiere League in Frage kommt. Es hat sich auch gezeigt, warum er in seinem beruflichen Leben bislang nirgends sesshaft geworden ist. Hector kann als ausgesprochener „Wandervogel“ gelten. Mit seinen noch jungen Jahren (24) hat er bereits für zwölf verschiedene Vereine gespielt, für manche sogar mehrfach. Eine richtige Heimat hat er dabei nicht gefunden. Es ist unwahrscheinlich, dass dies in Frankfurt anders ausgehen wird.

Hector ist nur für diese Saison ausgeliehen und es deutet nicht vieles daraufhin, dass das Leihgeschäft darüber hinaus ausgedehnt werden sollte. Dabei fühlt sich der in London geborene Jamaikaner in Frankfurt durchaus wohl. Die Mainmetropole sei eine „coole Stadt“, hat er schon mehrfach betont. Was ihn nicht daran hindert so oft wie möglich mal „kurz“ über den Kanal in seine Heimat London zu jetten. Das verbindet ihn mit vielen anderen Eintracht-Profis, die auch jede noch so kurze Trainings- oder Spielpause nutzen, um in ihre Heimatländer zu fliegen. Privat ist dieser Hector ein ausgesprochen netter Mensch, beliebt in der Mannschaft. Gerade erst hat der Kollege Taleb Tawatha von seiner Freundschaft zu Hector berichtet. „Wir haben fast eine Liebesbeziehung“, hat der Israeli mit einem breiten Lachen erklärt. Die Integration innerhalb des Teams, im Umfeld des Vereins und in der Stadt ist also durchaus gelungen.

Auf dem Spielfeld aber hapert es daran. Da ist Hector immer noch nicht angekommen. Natürlich auch, weil er nicht regelmäßig zu Einsätzen kommt. Dreizehnmal hat er bislang gespielt, aber insgesamt nur 621 Minuten. Er gehört fest zum Team, aber er ist kein Stammspieler. Sind alle gesund, muss er sich hinter David Abraham und Jesus Vallejo anstellen. Nun aber fehlen gerade diese beiden. Und so bietet sich wieder einmal eine Chance für Hector. Zuletzt hat er diese Gelegenheiten nicht wirklich für Werbung in eigener Sache nutzen können. Beim 0:3 in Leverkusen lief er hinter der Musik her, spielte eine ganze Reihe von Fehlpässen. Und beim 0:2 gegen Ingolstadt gehörte er in einer schwachen Mannschaft zu den schwächsten Spielern. „Eigentlich hat er eine gute Qualität im Passspiel“, wird er von Trainer Niko Kovac in Schutz genommen, „wie jeder Spieler steht und fällt seine Leistung mit der der Mannschaft.“

Mit seiner Spielweise ist er nicht selten ein „Sicherheitsrisiko“. Gleich in seinen ersten beiden Spielen für die Eintracht, Pokal in Magdeburg und Bundesliga gegen Schalke, ist er jeweils vorzeitig vom Platz geflogen mit Gelb-Roter und Roter Karte. Gegen Ingolstadt hat er wieder einen Elfmeter verursacht und seine dritte Gelbe Karte gesehen. Und hatte noch Glück, dass er bei einer anderen Szene ohne Karte und Elfmeter davongekommen war. Es ist diese Ungeschicklichkeit im Zweikampf, die ihn so unberechenbar macht – fürs eigene Team. Dabei ist er vom Grundsatz her gar kein unfairer Spieler. Aber viele seiner Aktionen wirken alleine schon durch seine Statur sehr unbeholfen. Doch vielleicht bringt gerade Berlin die persönliche Wende für Hector. An die Hertha nämlich hat er ausgesprochen gute Erinnerungen. Beim Hinspiel in der Vorrunde waren die Voraussetzungen für ihn durchaus vergleichbar. Nur war David Abraham nicht schon vorher ausgefallen, wie diesmal wegen einer Sperre, sondern während des Spiels wegen einer Verletzung.

Nach 31 Minuten war Hector eingewechselt worden. Und hatte ganz am Ende in der Nachspielzeit seinen großen Auftritt. Ante Rebic hatte den Ball hoch nach innen gebracht, Hector seine Kopfballstärke zum 3:3-Ausgleich genutzt. Es war sein bislang einziger Treffer für die Eintracht. Nun darf er also wieder ran gegen die Berliner, diesmal von Anfang an. Und, was die Aufgabe nicht leichter machen wird, der gewohnte Partner Jesus Vallejo wird fehlen. Hector muss aller Voraussicht nach gemeinsam mit Bastian Oczipka eine völlig neue Innenverteidigung bilden.