Eintracht-Trainingslager: Oczipka auf dem Weg nach Schalke  Haller kommt

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Am Mittwochvormittag bat Eintracht-Trainer Niko Kovac seine Mannschaft um 11 Uhr auf den Trainingsplatz. Ein Spieler fehlte dabei jedoch. Bastian Oczipka. „Er ist unterwegs nach Deutschland“, erklärte Sportvorstand Fredi Bobic kurz darauf. Am Sonntag hatte Sportdirektor Bruno Hübner bestätigt, dass Schalke 04 ernsthaft an dem Linksverteidiger interessierte sei. „Die Sache mit Schalke ist aber noch nicht ganz durch. Es ist von beiden Seiten noch nichts unterschrieben“, klärte Bobic auf. Oczipka wollte weg. Daher habe die Eintracht nun grünes Licht für einen Medizincheck bei den Königsblauen gegeben. Für den 28-Jährigen könnten die Frankfurter eine Ablösesumme von schätzungsweise fünf Millionen Euro einstreichen, da er noch einen bis 2018 gültigen Vertrag bei den Hessen hat. Wann der Transfer endgültig fix ist, konnte Bobic noch nicht sagen. „Wir müssen noch einige Dinge klären.“ Bis es keine finale Einigung gibt, wollte sich der Vorstand auch nicht zu einem möglichen Ersatz von Oczipka äußern. „Natürlich arbeiten wir im Hintergrund an einer neuen Lösung. Aber dazu werde ich etwas sagen, wenn es soweit ist“, so Bobic.Geklärt ist derweil immerhin die Bürokratie um die Einreise in die USA von Neuzugang Sébastien Haller. Der Franzose kommt laut Bobic noch am Mittwoch nach San José und könne dort am Freitag beim Testspiel mitwirken. Für ihn hätte es sich nicht mehr gelohnt, nach San Diego zu kommen. Haller wird morgen in San José noch einmal individuell trainieren, bevor am Abend dann der Rest der Mannschaft zu ihm stoßen wird.