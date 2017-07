Eintracht Frankfurt: Offiziell: Eintracht verkündet Oczipka-Wechsel zu Schalke

Eintracht Frankfurt So war das Testspiel in San José: SGE verliert deutlich ... Die vergangenen Trainingstage in Amerika waren hart. Beim Testspiel der Eintracht in San José hatten die Frankfurter Kicker sichtbar müde Beine. Gegen die Earthquakes setzte es am Ende eine deutliche Niederlage. clearing

Bastian Oczipkas Wechsel zum FC Schalke 04 ist fix. Der Linksverteidiger hat heute den Medizincheck absolviert und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Verein aus Gelsenkirchen an. In Frankfurt hatte er eigentlich noch Vertrag bis 2018. Zuvor hatte er 5 Jahre in Frankfurt gespielt.Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt war von verschiedenen Medien über einen Betrag zwischen 4 und 5 Millionen Euro spekuliert worden. Damit wäre Oczipka der drittteuerste Eintracht-Abgang jemals.Sportvorstand Fredi Bobic zu dem Transfer: „Der Spieler ist mit dem Wunsch wechseln zu wollen an uns herangetreten. Dass wir ihn nicht gerne ziehen lassen, brauche ich nicht betonen. Aber wir möchten Basti keine Steine in den Weg legen, er hat sehr viel für den Verein geleistet.“„Natürlich hätten wir Bastian gerne behalten, da er ein absoluter Profi auf und neben dem Platz ist und sich in Frankfurt zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt hat“, unterstreicht Sportdirektor Bruno Hübner. „Wir bedanken uns herzlich bei ihm und wünschen ihm sportlich sowie privat alles Gute“.Niko Kovac: „Wir werden Basti sehr vermissen. Als Spieler aber vor allem als Menschen. Wir wünschen ihm nur das Beste.“