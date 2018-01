Eintracht Frankfurt: Omar Mascarell beeindruckt mit seinem guten Comeback

Anlaufzeit brauchte er nicht. Nach kaum 90 Sekunden eroberte Omar Mascarell schon erstmals den Ball, und später offenbarte er sogar Qualitäten, die man noch nicht von ihm kannte: Neuerdings spielt der Meister der gepflegten Ballkontrolle auch fast schon tödliche Pässe, steil, mutig und gekonnt nach vorne. Und selbst wenn es doch nur zu einem 1:1 und nicht zu einem Sieg gegen den SC Freiburg reichte: Mascarells lang ersehntes Comeback tat der Frankfurter Eintracht gut, das war unübersehbar.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Freiburg geschlagen

„Mein erstes Spiel nach der Verletzung trägt nach dem Ergebnis einen Beigeschmack mit sich. Ich bin mit meinem Spiel aber zufrieden und fühle mich gut“, urteilte der 24-jährige Spanier am Samstag selbst: „Für mich persönlich hätte es nicht besser laufen können.“ Es war schon erstaunlich, wie gut er sich gleich eingefunden hatte, im ersten Spiel nach der Achillessehnen-Operation, wegen der er die ganze Hinrunde verpasst hatte, im ersten Spiel seit dem Pokal-Halbfinale Ende April 2017 in Gladbach, als die Schmerzen zu stark geworden waren.

„In der ersten Halbzeit hat Omar sehr gut gespielt. Deshalb hatten wir viel Ballbesitz und haben guten Fußball gespielt“, lobte Abwehr-Stratege Makoto Hasebe, der sich freuen konnte, eine vernünftige Anspielstation in der Reihe vor sich zu finden – das war wie der ganze Spielaufbau von hinten heraus ein Problem im ersten Teil dieser Bundesliga-Saison gewesen, und Mascarells Rückkehr in die Schaltzentrale weckte Hoffnung auf Besserung.

Eintracht Frankfurt Streit um den Rasen in der Commerzbank-Arena Fredi Bobic kritisiert den Rasen im heimischen Stadion. Er wählt drastische Worte: "Das ist ein Scheißplatz." Das Arena-Management kontert: Ein neuer Rasen sei bereits auf dem Weg und werde am Mittwoch verlegt. clearing

Trainer Niko Kovac schwärmte von „der Ballruhe, die er an den Tag gelegt hat, von der Leichtigkeit, mit der er Situationen löst“. Wie Mascarell mit Kevin-Prince Boateng und dem fleißigen Mijat Gacinovic das Mittelfeld dominierte, hatte in der ersten Halbzeit eine andere Qualität als bei vielen Hinrunden-Terminen – ehe nach der Pause wieder bekannte Probleme auftraten. Weil Freiburg mehr Druck aufbaute, sich geschickter aufstellte, weil die Eintracht so aus dem Tritt kam, vielleicht auch, weil man Mascarell die Auszeit mit zunehmender Spieldauer doch anmerkte, wie Kovac befand. Gut zwölf Kilometer spulte er trotzdem schon wieder ab – der zweitbeste Wert hinter Meilensammler Marius Wolf.

„Er hat das klasse gemacht“, fällte Sportvorstand Fredi Bobic ein zutreffendes Gesamturteil, Kovac lobte: „Allein der Pass auf Timmy bestärkt uns darin, dass wir ihn aufgestellt haben.“ Das Anspiel auf Sébastien Haller in der zehnten Minute führte noch nicht zu einem Tor, das genauso gute auf Timothy Chandler in der 28. dafür über Umwege: Dieser legte den Ball quer ab auf Vollstrecker Haller. „Ein überragender Pass“, freute sich Chandler.

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Eintracht bleibt ihrer Heimschwäche treu Die Eintracht hat mit einem 1:1 gegen Freiburg nur einen durchwachsenen Start in die Rückrunde hingelegt. Einer guten ersten Hälfte folgte eine enttäuschende zweite Halbzeit. Die Eintracht verdaddelte leichtsinnig die 1:0-Führung durch Haller. Damit bleibt es bei nur neun Heimpunkten. clearing

Für Mascarells ersten Scorerpunkt in Frankfurter Farben reichte es so immer noch nicht. Näher dran aber war er selten gewesen. Keine einzige Vorlage, kein einziges Tor, standen in seiner ersten Saison zu Buche, obwohl er bis zum Besuch in Gladbach fast jede Partie bestritten hatte, 33 in Liga und Pokal. Trotzdem war er ganz wichtig für die Eintracht, und die einzige Kritik lautete: Dass der König des Querpasses aus dem defensiven Mittelfeld heraus etwas wenig zur Offensive beitrug. Das war bei der Wiederkehr nun anders.

Eintracht Frankfurt Medienecho: Wieder den Faden verloren Trotz Führung und vieler klarer Chancen konnte Frankfurt seinen Heimfluch auch gegen die Breisgauer nicht besiegen. Wir haben die Pressestimmen zum 1:1-Unentschieden der Eintracht gegen Freiburg gesammelt. clearing

Ob diese Form hält? Oft gelingen erste Spiele nach Zwangspausen gut, ehe doch ein Loch folgt. Dieses Comeback aber war erst einmal aller Ehren wert, auch wenn es nicht von einem vollen Erfolg gekrönt war. Die wichtigste Erkenntnis für Omar Mascarell freilich lautete: „Ich konnte 90 Minuten ohne Schmerzen und Beschwerden durchspielen“, bilanzierte er. „Die Verletzung gehört der Vergangenheit an“.