Eintracht Frankfurt: Personalnot: Mit Fantasie gegen Hoffenheim

Die Marschroute ist klar: Der Pokal-Coup soll der Eintracht für den Endspurt in der Bundesliga Auftrieb geben. So auch am Sonntag in Hoffenheim. Die gute Stimmung wird derweil nur von personellen Sorgen getrübt.

Normalerweise erscheint Niko Kovac zu Pressegesprächen nicht mit vorformulierten Notizen. Gestern musste der Trainer der Frankfurter Eintracht mit dieser Gewohnheit brechen. Zu lang ist vor der Auswärtspartie bei 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) die Liste der verletzten oder kranken Fußball-Profis. Im Bundesliga-Endspurt gehen dem Coach die Spieler aus. Aber die rosige sportliche Situation nach dem Liga-Sieg gegen Augsburg und dem Einzug ins Pokal-Finale gegen Borussia Dortmund hat die Stimmung allenthalben gehoben. „Der Kopf ist jetzt etwas freier“, sagt Kovac. Für den Trainer gilt: „Die Saison ist für uns bis jetzt gut gewesen. Jetzt wollen wir sie noch besser machen.“ Gegen die Hoffenheimer ist dies angesichts seiner dezimierten Truppe ein ambitioniertes Vorhaben. Aber für beide Mannschaften geht es um viel. Die aktuell auf Platz vier stehenden Kraichgauer werden alles daran setzen, ihre Chance auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren.

Platz sieben reicht

Und auch in Frankfurt wird ja vom Europapokal geträumt. Würde die Eintracht (Platz 10) den siebten Platz erreichen, der aktuell nur einen Punkt entfernt ist, wäre sie sicher für die Europa League qualifiziert. Schafft sie das nicht, müsste der Pokalsieg gegen Borussia Dortmund her. „Eine Marschroute will ich nicht ausgeben. Wir können in der Bundesliga aber noch vieles bewirken“, meinte Kovac: „Wir wollen den Lauf, den wir haben, nutzen. Wir werden insistieren, dass der Fokus klar auf die Bundesliga gerichtet wird. „Es gibt kein gutes Pokal-Endspiel, wenn die nächsten Bundesliga-Spiele nicht gut laufen. Für das Finale brauchen wir positive Erlebnisse.“

Allerdings gab auch der gebürtige Berliner zu, das Finale am 27. Mai in der Bundeshauptstadt gegen Dortmund nicht ausblenden zu können: „Das man das im Kopf hat, ist ganz normal. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich denke überhaupt nicht an Berlin.“

Aber da waren ja noch die Zettel, die vor dem Trainer auf dem Tisch lagen. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim hat die Zahl der Verletzten fast Mannschaftsstärke erreicht: „Wir müssen improvisieren und etwas Fantasie zeigen – wie in den letzten Wochen.“ Marius Wolf, der sich im Pokal-Halbfinale die Schulter ausgekugelt hat, ist am Freitag operiert worden. „Man hätte es bis zum Ende der Saison versuchen können, aber bei jeder kleinen Bewegung hätte es passieren können, dass das Schultergelenk wieder verletzt wird“, erklärte Kovac. Ausfallen wird auch Mijat Gacinovic, der sich eine Oberschenkelverletzung zuzog. Zudem konnte Andersson Ordonez am Freitag aufgrund von Wadenproblemen nicht mittrainieren. Wegen Magenbeschwerden musste sich zudem Stürmer Branimir Hrgota einer Untersuchung beim Internisten unterziehen.

Außerdem wird bei Omar Mascarell eine Kernspintomographie vorgenommen, um die lädierte Achillessehne auf einen möglichen Riss hin zu untersuchen. „Die Sehne ist auf jeden Fall entzündet. Wir wollen das Beste hoffen“, so Kovac. Makoto Hasebe, Jesus Vallejo, Slobodan Medojevic, Yanni Regäsel und Alexander Meier stehen zum Teil schon länger nicht zur Verfügung.

Die mögliche Eintracht-Aufstellung: Hradecky – Abraham, Hector, Oczipka – Chandler, Varela, Stendera, Tawatha, Fabián, Rebic – Seferovic.

