Eintracht Frankfurt: Plötzlich ist die Eintracht Favorit – doch Kovac bleibt ganz cool

Der Frankfurter Wandel vom Fast-Absteiger zum Favoritenschreck ist ja schon erstaunlich genug. Aber dass man jetzt plötzlich selbst ein Favorit ist, zumindest in einem Spiel? Das geht Niko Kovac zu weit, das passt auch nicht zu seinem Selbstverständnis. „Wir sind Eintracht Frankfurt, und wir haben nicht das Recht, jemanden zu unterschätzen. Dazu haben wir auch viel zu viel Respekt vor dem Gegner“, betont der Trainer und sagt insbesondere zu der Partie beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr): „Ich weiß, dass es ein ganz schwieriges Spiel wird.“

Während der eine oder andere Fan zart von Europa zu träumen beginnt, hält Kovac den Ball flach, er kann gar nicht anders – zumal in Erinnerung der gerade noch verhinderten Katastrophe der vergangenen Saison. „Wichtig ist dass wir geerdet bleiben. Wir haben nichts erreicht, mit 24 Punkten steigen wir am Ende ab“, sagt er tatsächlich, da man diese stolze Marke nun schon bei einem guten Drittel der ganzen Runde erreicht hat. „Unser Ziel bleiben 40 Punkte. Erst wenn wir die geschafft haben, werde ich eine neue Parole ausgeben“, stellt Kovac klar und fügt entschuldigend hinzu: „Es tut mir leid, dass ich ein bisschen langweilig bin. Aber ich möchte da nicht irgendetwas spielen, was ich nicht bin.“

Natürlich bringt es der bemerkenswerte Aufschwung bis auf den vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga mit sich, dass der Trainer, der seinen Vertrag noch vor Weihnachten über diese Saison hinaus verlängern wird, und die Seinen anders wahrgenommen werden. Gerade der Coup gegen die Branchengröße Borussia Dortmund hat ihnen bundesweite Aufmerksamkeit beschert. Und natürlich ist die Rollenverteilung irgendwie eine andere, wenn man von einem Champions-League-Platz aus mit elf Punkten Vorsprung den Tabellenzwölften in Augsburg besucht. Und trotzdem ändert sich für Kovac überhaupt nichts, egal, ob der eine nun Favorit und der eine Außenseiter ist oder wie auch immer, weder in der täglichen Arbeit noch in der konkreten Matchplanung.

„Es muss keiner denken, dass die Eintracht plötzlich einen anderen Fußball spielt, Hurra-Fußball auf Teufel komm raus, nur weil sie Vierter ist. Dazu besteht keine Notwendigkeit“, erklärt Kovac. Der Trainer bleibt sich treu, was die grundsätzliche Abwehrbereitschaft angeht – und mit seinem im Sommer aus Darmstadt nach Augsburg umgezogenen Kollegen hat er da eine Gemeinsamkeit. „Dirk Schuster sieht es ähnlich wie ich auch und einige andere“, sagt er. „Wir haben nicht die Qualität, jedes Spiel fünf Tore zu schießen. Deshalb brauchen wir eine stabile Defensive.“

Das könnte eine zähe Angelegenheit werden – und vielleicht wieder eine Nullnummer, wie beim letzten Treffen, Ende Januar. Bei Spielen in Augsburg fallen in dieser Bundesliga-Saison bislang die zweitwenigsten Bundesliga-Tore, die Eintracht wiederum hat mit deren die wenigsten Auswärtstreffer kassiert. Kovac erwartet in jedem Fall einen Gegner, der kompakt verteidigt. „Dagegen müssen wir Lösungen finden“, sagt er. Umso schmerzlicher, dass mit Marco Fabian nach fünf Gelben Karten der Mann mit dem meisten Spielwitz fehlt. Möglicherweise wäre Ante Rebic einer, der anstelle Fabians die Augsburger Maurermeister mal überraschen könnte. Oder Kovac beordert Szabolcs Huszti weiter vor, nun, da Omar Mascarell nach verbüßter Gelbsperre ins Mittelfeld zurückkehrt. Die Erkältung von Verteidiger Jesus Vallejo ist derweil rechtzeitig abgeklungen. „Wir haben ein, zwei Ideen“ sagt der Trainer zur Fabian-Frage, „und wir haben es bisher immer geschafft, die Spieler zu ersetzen. Das bekommen wir auch dieses Mal hin.“

Ebenso zuversichtlich ist er, dass seine Spieler inzwischen besser mit einer solchen Verteidigungshaltung beim Gegner umgehen können. „In den ersten Spielen hatten wir gegen Darmstadt und Freiburg damit Schwierigkeiten, aber die Mannschaft hat Fortschritte gemacht. In Bremen und Hamburg haben wir die Eindrücke schon revidieren können“, meint er. „Wir haben gezeigt, dass wir das Spiel machen können, wir haben viele gute Fußballer.“ Da macht ihm auch die dürre Frankfurter Bilanz in Augsburg keine Sorgen, wo bei vier Bundesliga-Besuchen zwei Niederlagen und zuletzt wenigstens zwei Unentschieden heraussprangen.

Ein Punkt wäre für Kovac nun schon ein gutes Ergebnis, er sagt aber auch klar: „Statistiken sind dazu da, um sie widerlegen.“ Das geht nur mit einem Sieg so richtig, selbstverständlich freilich sind solche Erfolgserlebnisse in Frankfurt noch lange nicht.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Hasebe, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Huszti – Rebic, Gacinovic – Meier.