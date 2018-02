Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt bestreitet das DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Schalke 04 am 18. April. Der FC Bayern München tritt einen Tag früher bei Bayer Leverkusen an. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit.

Nur diese Reihenfolge sei möglich gewesen, weil Schalkes Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund für den vorausgehenden Sonntag angesetzt ist. Die Halbfinalspiele beginnen um 20.45 Uhr und werden von der ARD und bei Sky übertragen. Das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion findet am 19. Mai statt.

(dpa)