Eintracht Frankfurt: Pokal-Losglück für Frankfurt: Achtelfinale in Heidenheim

Eintracht Frankfurt bleibt das Losglück im DFB-Pokal treu. Der hessische Fußball-Bundesligist trifft im Achtelfinale am 19./20. Dezember auswärts auf den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Es ist bereits der dritte unterklassige Pokalgegner für die Eintracht in dieser Saison.

Dennoch warnte Trainer Niko Kovac am Sonntag: „Wir wissen, dass uns in Heidenheim ein schwieriges Spiel erwartet. Mein Kollege Frank Schmidt leistet dort seit Jahren gute Arbeit.” Ziel sei aber der Einzug in das Viertelfinale.

„Wir hätten natürlich gerne ein Heimspiel bekommen”, kommentierte Sport-Vorstand Fredi Bobic das Los, „jedoch nehmen wir es wie es kommt.” Zwar sei Heidenheim ein „etablierter Zweitligist, der durch mannschaftliche Geschlossenheit ein nicht zu unterschätzender Gegner ist”, so Bobic. „Unser Ziel ist es natürlich, die nächste Runde zu erreichen.”

(dpa)