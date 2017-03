Eintracht vs. Mönchengladbach: Pokal: Warum die Eintracht keine guten Erinnerungen an Gladbach hat

Die Reise geht für die Eintracht am 25. oder 26. April zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach. Mit den Fohlen verbinden die Adler nicht die besten Erinnerungen...

„Losfee“ Matthias Sammer hatte keine besonders große Auswahl. Und immerhin muss die Frankfurter Eintracht – wie schon von manch einem Anhänger befürchtet – im Halbfinale des DFB-Pokals nicht gegen Rekordsieger Bayern München ran.

Ein Heimspiel, wie vor allem von Trainer Niko Kovac erhofft, ist es aber auch nicht geworden. Stattdessen geht die Reise am 25. oder 26. April zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach.

Bilderstrecke Eintracht: Gladbach war zu große Hürde

„Im Halbfinale ist es egal, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Da geht es nur darum, alles zu geben und das Finale zu erreichen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic in einer ersten Reaktion.

„Es wird schwer, aber wir werden alles versuchen, um in das Finale zu kommen. Im Endeffekt sind vier sehr gute Mannschaften im Halbfinale dabei und man muss es nehmen, wie es kommt. Wir freuen uns auf das Spiel.“

Das Ziel bleibt das Olympiastadion in Berlin, wo am 27. Mai das Endspiel stattfindet.

Die Eintracht verbindet mit der Borussia nicht die besten Pokal-Erinnerungen. In der Saison 2014/15 war sie nach einer 1:2-Heimniederlage gegen die Fohlen bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. In der laufenden Bundesliga-Saison standen sich beide Teams bislang ein Mal gegenüber (0:0).

Für die Eintracht ist es der erste Einzug ins Pokal-Halbfinale seit zehn Jahren. In der Spielzeit 2006/07 scheiterte sie am 1. FC Nürnberg.

( rich)