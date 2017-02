Eintracht Frankfurt: Problem Abwehrzentrale: Das sind die Alternativen

Marco Russ

Makoto Hasebe

Timothy Chandler

Bastian Oczipka

Furkan Zorba

Immerhin einer ist noch übrig: Michael Hector dürfte vorübergehend in der SGE-Innenverteidigung gesetzt sein. Der 24 Jahre alte Jamaikaner ist der letzte fitte Innenverteidiger, der Eintracht Frankfurt derzeit noch zur Verfügung steht. David Abraham hat für sein brutales Foul am Ingolstädter Stürmer Lezcano zwei Spiele Sperre bekommen, sein Abwehrpartner Jesus Vallejo fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses vorerst auch aus.Aber: „Einer wird innen spielen müssen“, sagte Chef-Trainer Kovac gegenüber der „Bild“-Zeitung.Am Samstag fährt sein Team zum schweren Top-Spiel gegen nach Berlin. Besonders vor den Hauptstadt-Stürmern Kalou und Ibisevic hatte Kovac bereits gewarnt. Nur wer kann neben Hector spielen? Die Alternativen und warum sie spielen könnten – und warum nicht.Es gab eine Zeit, da hätte sich die Frage, wer bei so vielen Ausfällen in der Innenverteidigung ran muss, überhaupt nicht gestellt: Abwehr-Ass und Teilzeit-Kapitän Marco Russ wäre in der Verantwortung gewesen. Nach seiner überstandenen Krebserkrankung arbeitet sich der 31 Jahre alte Russ aber seit Anfang Januar langsam wieder an die Mannschaft heran.Er selbst sagte im „hr“-Fernsehen bereits, er wisse, wo er im Moment leistungsmäßig stehe: „Da fehlt noch ganz viel, um das Niveau wieder zu erreichen, das zum Beispiel David Abraham und Jesus Vallejo haben.“ Ähnlich sieht es Coach Niko Kovac. Auch er attestiert dem erfahrenen Russ, dass noch das „kleine Bisschen“ fehlt. Dank der komfortablen Tabellensituation muss die SGE auch kein Risiko eingehen: Russ kann weiter in Ruhe am Comeback arbeiten.Eigentlich wäre Defensiv-Spezialist Hasebe eine logische Besetzung für Ausfall-Position im Abwehrzentrum. In insgesamt acht Bundesliga-Partien und zwei Pokalmatches hat der Japaner dort in dieser Saison schon gespielt – mit Erfolg: Nur gegen Leverkusen unterlag die SGE, sonst holte man mindestens einen Punkt, wenn der 33-Jährige ganz hinten mitverteidigte.Gegen dessen Berufung zum Abwehrrecken sprechen aber gleich mehrere Faktoren: Mit seinem designierten Nebenmann Hector hat Hasebe bislang nur einmal verteidigt. Wenn der Japaner den Innenverteidiger gab – dann stets als Teil einer Dreierkette. Das kommt den Anlagen des Mittelfeldspielers normalerweise auch entgegen – fehlende Kopfballstärke fällt so nicht so stark ins Gewicht. Zuletzt bleibt noch Omar Mascarlls Sperre: Hasebe wird gegen die Hertha wahrscheinlich im dünn besetzten defensiven Mittelfeld gebraucht.Der US-Amerikaner Timothy Chandler wirkte bereits vor einigen Monaten als könnte er eine Alternative zu Abraham, Vallejo & Co werden. Bei der bitteren Bundesliga-Niederlage gegen Darmstadt hätte er neben dem Argentinier in der Zentrale aushelfen sollen. Dann verletzte sich aber Rechtsverteidiger Guillermo Varela bereits in der Anfangsphase der Partie. Und Chandler rutschte zurück auf seine Stammposition.Dort spielt er seitdem seine beste Saison im Eintracht-Dress. Hinten rechts gibt es momentan auch niemanden, der ihn ersetzen könnte: Varela wird vielleicht wieder in den Kader rotieren, verriet Niko Kovac zuletzt. Aber spielen dürfte Varela erst mal nicht von Anfang an. Chandler darf also als Außenbahnspieler weitermachen.Der Premium-Kandidat. Viel Erfahrung als Innenverteidiger hat der 28 Jahre alte Oczipka zwar nicht, trotzdem spricht vieles für ihn. In den wichtigen Spielen der vergangenen Saison gegen Bayern und Dortmund hat Niko Kovac Oczipka schon einmal als Innenverteidiger in einer Dreier-Abwehrreihe ins Getümmel geworfen. Oczipka ist außerdem ein anständiger Zweikämpfer mit ordentlichen Passspiel – dank fehlenden Alternativen könnte ihn das schon qualifizieren.Das wichtigste Argument ist aber etwas ganz anderes: Taleb Tawatha. Der Israeli ist endlich angekommen in Frankfurt und drängt sich auf. Er als Linksverteidiger und Oczipka daneben erscheint die möglichste Variante.Außenseiter-Chancen auf einen Einsatz hat der 18 Jahre alte Furkan Zorba. Im Alltag spielt der türkische U19 Nationalspieler noch für die Jugendmannschaft der SGE. Immer wieder darf er aber auch bei den Profis mittrainieren. Wenn Niko Kovac risikofreudig ist, könnte er den Youngster ins kalte Wasser werfen: Immerhin ist der noch ein gelernter Innenverteidiger.

