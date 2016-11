Eintracht Frankfurt Barkok wie Bobic - Eintracht-Youngster nach Siegtor «überglücklich»

Bei der Frankfurter Eintracht klappt in dieser Saison einfach alles. Durch das 2:1 in Bremen gehören die Hessen nun zum Verfolgerfeld der Topclubs. Für den Sieg an der Weser sorgte ein 18-Jähriger, der zuvor nur Insidern ein Begriff war. mehr