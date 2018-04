Eintracht Frankfurt: Quiz: Sind Sie fit für die Partie gegen Hertha BSC?

20.04.2018

Am Mittwoch hat die Eintracht das Ticket fürs Pokalfinale in Berlin gelöst. In der Liga wartet aber auch der nächste Gegner: Hertha BSC. Sind Sie fit für die Partie? Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz!