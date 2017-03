Eintracht Frankfurt: Quo vadis, Fußballgott? Das sagen die Eintracht-Fans zum Fall Alex Meier

Die emotionalen Wogen schlagen derzeit hoch in den Eintracht-Fanforen und Medien: Es geht um nicht weniger als die Zukunft des „Fußballgottes“ Alex Meiers. Denn obwohl Frankfurt kaum noch Tore schießt, lässt Trainer Kovac seinen besten Schützen draußen. Oder bringt ihn erst in den letzten Spielminuten, wie zuletzt gegen den HSV. Wie reagieren die Eintracht-Anhänger darauf, dass der Coach nicht mehr 100prozentig mit dem einstigen Erfolgsgaranten plant? Wir haben Stimmen aus dem offiziellen Forum der Eintracht zusammengefasst.

Volles Vertrauen in die Autorität des Trainers drückt sich im Beitrag von cm47 aus:

"Kovac ist Verfechter des Leistungsprinzips, nicht der Namen und Verdienste und das ist auch völlig richtig. ER hat die Verantwortung, also wählt er die nach seiner Auffassung beste Aufstellung, unabhängig etwaiger Nebengeräusche."

Entsprechend ist ihm die Emotionalität der Debatte eher fremd:

"Wie wollen wir denn reagieren, wenn Alex wirklich mal aufhört...? Trauerbeflaggung am Eisernen Steg.....?.....ich kann das Pro und Contra zwar verstehen, aber dahingehend habe ich vollstes Vertrauen zu und in unseren Trainer."

Nicht wenige Fans wie Tobasius sehen die reduzierten Einsatz-Zeiten des Stürmers weniger dessen Leistung als schlicht dem bevorzugten Spielsystem des Trainers geschuldet:

"Den Ansatz von Kovac kann ich sehr wohl nachvollziehen. Er möchte eben mit einem frühen Attackieren den Spielaufbau des Gegners stören und dann die aufkommenden Fehler ausnutzen."

Meier als nur ein Opfer des Systems? Auch JayPeg hält an dieser These fest – für ihn ist der bezopfte Kicker nach wie vor wertvoll für die SGE:

"Ich denke auch, dass Meier zur Zeit nicht ins System passt und auch durch die Grippe sicher nicht ganz fit war, dennoch ist er immer noch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Ich hatte nie den Eindruck, dass wir mit ihm nur wie 10 Spieler wirken. Er ist immer beim Anlaufen dabei (mal schnell, mal weniger schnell) und in der Defensive ist er bei Standards immer präsent und klärt häufig! Wenn wir also stabiler stehen und spielerisch mehr bieten können (beides mit Vallejo und Fabian sicher möglich), sehe ich ihn vor Hrgota."

Taktik hin, Aufstellung her: Nicht jeder Adler-Anhänger hat Verständnis für Niko Kovacs Entscheidungen. User wie Sge4ever1 betrachten insbesondere die späte Einwechslung Meiers im Hamburg-Spiel als Affront:

"Wenn man zuhause einen AM 3 Minuten vor dem Ende einwechselt, kommt das einer Degradierung gleich. Ich kann es nicht verstehen..."

SledgeHammer sieht dies ähnlich:

"Fakt ist, dass wenn man einen der besten Torschützen der Vereinsgeschichte, der in dieser Saison ebenfalls die meisten Tore geschossen hat, so lange draußen lässt, muss sich der Trainer Fragen stellen lassen. Das ist so und wird auch immer so sein."

Zumal, wenn ein Einsatz Meiers einem Spiel wie dem gegen Hamburg hätte guttun können – sp sieht es jedenfalls User EagleUSA:

"Während des HSV-Spiels habe ich Meier schon vermisst, nämlich als jemand, der vorne die Bälle festmacht. Hrgota leistet das nicht, allenfalls Rebic."

Auch Exil-Adler_NRW hätte den Fußballgott gegen die Hamburger gerne länger auf dem Rasen gesehen. Grundsätzlich aber sieht er die Uhr Meiers aber als abgelaufen an:

"Sorry, so gerne ich Meier an der Stelle von Hrgota bei dessen Chance am Samstag gerne gesehen hätte, da das eine Situation war in der Meier die Hütte macht, so wenig andere Situationen gibt es Momentan noch. Er ist aktuell nicht so schnell, dass man ihn gut steil schicken kann, wie es noch letzte Saison oft der Fall war. Und er ist auch im Moment nicht Ballsicher. Gegen Bielefeld hat er gefühlt jeden Ball verloren."

Demgegenüber betrachtet Mainhattener die Lage pragmatisch-kühl. Für ihn hat Meier schlicht den Zenith seiner Karriere überschritten – und er legt bereits die Möglichkeit nahe, dass der Fußball-Gott vor der Rente noch einmal in der US-Liga Major League Soccer sein Altersversorgung aufstocken könnte:

"Meier wird auch nicht jünger, Regeneration um auf dem Top Level zu sein dauert dann auch mal länger und auf dem Platz ist vieleicht auch nicht mehr alles so auf Meier zugeschnitten. Irgendwann steht man halt mal nicht mehr so im Fokus, egal ob es jetzt Meier ist oder auf Schalke der Hunter, beide sind oder werden dieses Jahr 34, da ist halt mal auf dem Platz etwas die Luft raus. Etwa alle seiten kommen mit sowas klar oder man sagt eine neue Herausforderung steht an, bei Meier vieleicht die MLS, beim Hunter Ajax Amsterdam."

franchise hat die Leistungen Meiers bei seinen Rückrundenauftritten analysiert und kommt zu dem Schluss: „Den einzigen Vorwurf [gegen Trainer Kovac, Anm. d. Red.] sehe ich darin berechtigt, ihn gegen den HSV nicht noch für mehr als 6 Minuten zu bringen. Der Rest seiner Leistung ist leider eher ungenügend bis schlecht. Er ist zu Recht auf der Bank.“



Eine Sichtweise, der sich auch Diegito anschließt: „Bin großer Kovac-Fan, aber wir schießen kaum noch Tore. Dass muss er sich gefallen lassen, vom Spielsystem bis zur personellen Besetzung.“

Eien oft gehörte Ambivalenz in der Bewertung der Meierschen Bedeutung für die Eintracht drückt User Tobasius aus:



"Manchmal ist unser Fußballgott Fluch und Segen zugleich. Trifft er, können wir uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Taucht er mal wieder ab, spielen wir mit 10 Mann."