Eintracht Frankfurt: Rätselraten in erster Reihe

Für die Eintracht-Verantwortlichen war es ein rundherum gelungenes Trainingslager in Abu Dhabi – auch wenn Trainer Niko Kovac weiter kränkelt. Große Änderungen in der Stammbesetzungen sind den Eindrücken zufolge nicht zu erwarten. Nur die Spitzenfragen um Meier und Co. scheinen ziemlich offen.

Am Freitag hätte eigentlich Niko Kovac eine vorläufige Bilanz des Trainingslagers der Frankfurter Eintracht ziehen sollen. Doch der Chefcoach lag weiter mit Fieber und Grippe im Bett. Den Kroaten hat es wohl ordentlich erwischt, immerhin soll sein Heimflug am Sonntag nicht gefährdet sein. Die beiden Co-Trainer, Kovac-Bruder Robert und Armin Reutershahn, sowie Sportvorstand Fredi Bobic versuchten, die entstandene Lücke zu füllen. Doch sie hielten sich bei Fragen nach der Form bestimmter Spieler noch bedeckter, als dies der Trainer getan hätte.

Es waren eher die üblichen Floskeln. „Wir haben Schweiß gelassen“, fasste Bobic die Zeit in Abu Dhabi seit Mittwoch der vergangenen Woche zusammen. „Alles, was wir uns nach der Hinrunde vorgenommen hatten, konnten wir hier sehr gut üben“, sagte Reutershahn. Einzelheiten, so Robert Kovac, würden „intern besprochen“. Zufriedenheit strahlten alle drei aus, lobten die Bedingungen und hofften, dass der Test an diesem Samstag gegen Zenit St. Petersburg (15 Uhr) eine weitere Steigerung zeige.

Bilderstrecke Training in der Tonne: Eintracht trotzt den heißen Temperaturen

Und so machen wir halt unsere Bilanz selber. Vorneweg: Große Gewinner oder Verlierer gab es nicht. Höchstens verletzungsbedingte. Szabolcs Huszti beispielsweise, der wegen Achillessehnenbeschwerden seit Sonntag lediglich an seiner Fitness arbeiten konnte. Oder Neuzugang Andersson Ordonez, der wegen einer Bänderdehnung im Knie lediglich einmal auf dem Trainingsplatz zu sehen gewesen war.

Huszti kann sich trotzdem Hoffnungen machen, dass er beim Bundesliga-Neustart in Leipzig am kommenden Samstag auflaufen darf. Die Alternativen auf seiner defensiven Mittelfeldposition neben Omar Mascarell sind nicht besonders groß. Makoto Hasebe ist in der Dreierkette wichtiger, Marco Fabian ist für ein Auswärtsspiel bei einem Tabellenzweiten eine wohl etwas zu offensive Option. Er wird weiter vorne zum Einsatz kommen.

Weiter auf Seite 2