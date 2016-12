Eintracht Frankfurt: Ran an den Winterspeck

Ohne Mijat Gacinovic, aber mit Alexander Meier ist die Eintracht zum letzten Auswärtsspiel des Jahres gereist. Was erwartet die SGE dort? Und besonders: Was erwartet die SGE von sich selbst?

Es ist das vierte Adventswochenende, die Menschen werden immer besinnlicher und überlegen, wie sie anderen eine Weihnachtsfreude machen können. Auch Niko Kovac war schon unterwegs, um ein paar Geschenke für enge Weggefährten zu besorgen.

Was der Trainer der Frankfurter Eintracht aber in keinem Fall verschenken will, sind Punkte – obwohl das Konto mit 26 Zählern nach 14 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga schon ordentlich gefüllt ist. Deshalb haben die Spieler vor dem Spiel in Wolfsburg am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) eine eindeutige Adventsbotschaft bekommen: „Ich habe der Mannschaft gesagt: Wir haben noch gar nichts erreicht. Man darf nicht zufrieden sein mit dem, was man hat. Sonst kommen die anderen und fliegen vorbei. Deswegen: Gas geben.“

Kein Zweifel: Kovac hält den Druck im Kessel hoch. Sein Ziel ist es, die für den Klassenerhalt als ausreichend erachteten 40 Punkte so schnell wie möglich zu holen.

Zwei Spiele sind es noch bis zur Winterpause, in Wolfsburg und am 20. Dezember zu Hause gegen Mainz. Zwei Spiele, in denen sich die Eintracht noch ein bisschen zusätzlichen „Winterspeck“ (Kovac) anfuttern kann: „Diese beiden Spiele, die wir noch haben, wollen wir möglichst positiv gestalten. Wir schalten nicht ab, wollen auch in Wolfsburg punkten.“ Denn im neuen Jahr, so der Frankfurter Coach, warten mit zwei Auswärtsspielen in Folge, in Leipzig und auf Schalke, gleich „schwere Brocken“.

Kovac muss in Wolfsburg auf seinen Flügelflitzer Mijat Gacinovic verzichten. Der 21 Jahre alte Serbe hat sich schwer erkältet und musste das gestrige Training abbrechen. „Er fühlte sich nicht gut. Er ist blasser als die Wand. Deshalb wird er nicht mitfahren“, sagte der Eintracht-Trainer. Alexander Meier ist dagegen am Nachmittag in den Zug nach Wolfsburg eingestiegen. Auch der Torjäger hatte unter der Woche gekränkelt.

„Alex ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Er hat von den letzten vier Trainingseinheiten zwei mitgemacht und zwei ausgesetzt“, erklärte Kovac.

Und dann gibt es ja auch noch das Problem hinten rechts. Denn von ursprünglich einmal drei rechten Außenverteidigern steht nach der Rotsperre von Timothy Chandler sowie den Verletzungen von Yanni Regäsel und Guillermo Varela auf einmal kein einziger mehr zur Verfügung.

„Wir haben im Laufe dieser Saison immer wieder die richtigen Lösungen für solche Probleme gefunden. Es gibt da zwei, drei verschiedene Überlegungen, die wir noch einmal durchgehen werden“, sagte der Trainer dazu. Die Spanier Jesus Vallejo und Omar Mascarell dürften am ehesten für den Aushilfsjob infrage kommen.

Die Eintracht trifft heute Abend auf einen Gegner, der einen tiefen Fall hinter sich hat und von innerbetrieblichen Turbulenzen gebeutelt wird. Der VfL Wolfsburg, in der vergangenen Saison noch Champions-League-Teilnehmer, ist aktuell nur noch Tabellen-15., sucht einen neuen Manager und bald wahrscheinlich auch einen neuen Trainer.

„Das ist keine einfache Situation für den VfL Wolfsburg. Sie stehen im Moment da, wo sie keiner erwartet hat“, sagt Niko Kovac: „Das macht es für uns aber nicht einfacher, denn Wolfsburg hat sein letztes Heimspiel in diesem Jahr. Sie wollen ihre Fans noch mal bescheren. Deshalb müssen wir den Gegner so bespielen, dass bei ihm schnell eine gewisse Unruhe und Nervosität entsteht. Auf dem Platz und auf den Rängen. Denn der Druck liegt ganz klar auf der Mannschaft des VfL.“ Und ebenso klar ist: Geschenke soll es keine geben.

Eintracht: Hradecky – Vallejo, Abraham, Hasebe, Hector, Oczipka – Huszti, Mascarell – Fabián, Rebic – Meier.





