Eintracht Frankfurt: Reife Leistung: Makoto, der Libero

Manni, der Libero“, so hieß in den achtziger Jahren eine Fernsehserie um einen aufstrebenden Jung-Fußballer. In Frankfurt wurde diese Geschichte etwas später Wirklichkeit, mit Manfred Binz, dem Hochbegabten in der Eintracht-Abwehr. Dieser Tage nun erlebt die Rolle des sogenannten freien Mannes im Club der Adlerträger eine Art Neuauflage, mit einer erst einmal ungewöhnlichen Besetzung: Plötzlich ist Makoto Hasebe, bislang in der Schaltzentrale im Mittelfeld zu Hause, in die letzte Reihe gerutscht – und hat als Mittelsmann in der Verteidigerkette einen Teil dazu beigetragen, dass die Eintracht schon seit drei Spielen kein Gegentor mehr kassiert hat. „Das hat er sehr gut gemacht“, lobte Trainer Niko Kovac nach dem 0:0 in Mönchengladbach den Mann, den er fast liebevoll „Hasi“ ruft und den sonst in Frankfurt fast alle „Hase“ nennen.

Kommentar: Reifeprüfungen bestanden Es gab nicht wenige Unken in Frankfurt, die argwöhnten, der Eintracht könnte nach dem langen, wunderbaren Spätsommer zumindest rein fußballerisch ein ziemlich düsterer Oktober bevorstehen. clearing

Es war schon bemerkenswert, wie viel Lob am späten Freitagabend auf Hasebe und die ganze Eintracht niederprasselte, nach einer Nullnummer ohne allzu viel aufregende Ereignisse. Genau das aber war ihr Verdienst – gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft kaum Chancen zugelassen zu haben. Dass die Gladbacher Champions-League-Teilnehmer von ihren vielen Pflichtterminen müde Beinen hatten, spielte da auch keine große Rolle: So viel geringer war die Beanspruchung bei den Frankfurtern nach dem 3:0 in Hamburg und dem erst aus elf Metern entschiedenen Pokal-Abend gegen Ingolstadt vor der dritten Begegnung in acht Tagen auch nicht. Und das Ergebnis stimmte auch in der Gesamtbetrachtung: Drei Mal zu Null. „Das kann sich sehen lassen. Wir stehen sehr stabil“, befand Sportdirektor Bruno Hübner nach einer reifen Leistung und erinnerte: „In der Vergangenheit wurde genau das oft moniert.“

Tatsächlich waren es Frankfurter Schlussmänner in früheren Jahren gewohnt, regelmäßig einsame Stürmer auf sich zulaufen zu sehen. Lukas Hradecky und sein Vorgänger Kevin Trapp konnten oft Schlimmeres verhindern, am grundlegenden Problem änderte das aber nichts: Wie oft wurde die Eintracht nach Ballverlusten allzu leicht überrannt! Da fehlte die Absicherung, da mangelte es vor allem an der Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen.

Bilderstrecke Einzelkritik: So spielte die Eintracht in Mönchengladbach

In der vergangenen Saison hätte das fast zum Abstieg geführt. Kovac kriegte gerade noch die Kurve, indem er nach der Amtsübernahme von Armin Veh im März erst einmal die hinteren Reihen schloss. In dieser Runde hat die Eintracht da noch einmal Fortschritte gemacht. „Die Art und Weise, wie wir auswärts gespielt haben, das war taktisch überragend“, schwärmte Sportvorstand Fredi Bobic in Mönchengladbach – und dafür war Hasebes gelungene Rückversetzung bezeichnend.

Weiter auf Seite 2