Eintracht Frankfurt: Remis gegen Mönchengladbach: Wie eine Niederlage

Eigentlich war alles gut am Abend dieses 1. April. Der Frühling hatte auch im Frankfurter Stadtwald Einzug gehalten, die Arena war mit 51 500 Zuschauern ausverkauft – und die Eintracht zeigte eine starke Leistung. Am Ende stimmte nur das Ergebnis nicht. 0:0 hieß es gegen Borussia Mönchengladbach, deren Trainer Dieter Hecking frei zugab: „Wir waren die deutlich schlechtere Mannschaft.“

Sein Kollege Niko Kovac war dagegen traurig und hätte heulen können, der diesmal zum Innenverteidiger „umgebaute“ Bastian Oczipka stöhnte: „Das war eine gefühlte Niederlage.“

Bilderstrecke Eintracht zeigt eine starke Leistung, gewinnt aber nicht

22 Tore hatte die Eintracht in der Hinrunde erzielt, in den elf Begegnungen danach gerade noch vier. Zwei davon Anfang Februar gegen Schlusslicht Darmstadt, das bisher letzte am 5. März beim 1:2 gegen Freiburg. Kaum zu glauben, dass die Eintracht noch immer auf Rang sieben steht, nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter dem 1. FC Köln, bei dem sie am morgigen Dienstag antreten muss.

Doch man schaut lieber nach unten, auch wenn die tatsächliche Abstiegsgefahr ähnlich klein ist wie die Chance auf einen Sechser im Lotto. Aber es ist halt in dieser Saison eine verrückte Liga hinter dem Spitzenquartett und vor den abgeschlagenen Darmstädtern. Die Eintracht hat zwar Kontakt zur Europaliga, ist aber auch nur noch acht Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das waren schon mal 16 Zähler.

Info: Die schaurige Eintracht-Bilanz vom Elfmeterpunkt Eine Serie ist zu Ende gegangen, die Frankfurter Eintracht allerdings hat ihren Torfluch nicht brechen können – nicht einmal mit einem Elfmeter. clearing

Und deshalb will Niko Kovac so lange nach unten schauen, bis man auch rechnerisch in Sicherheit ist: „Der VfB Stuttgart hatte sich vor einem Jahr auch sicher gefühlt und spielt jetzt Zweite Liga.“ So weit soll es am Main trotz des anhaltenden Torfluchs nicht kommen.

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann hatte gegen Gladbach eigentlich „ein typisches 3:0“ gesehen. Die Gastgeber waren eindeutig dominant, hatten den Gegner bis auf die ersten zehn Minuten nach der Pause fest im Griff. Und sie erspielten sich Chancen, die eigentlich für zwei oder drei Spiele hätten reichen müssen. Aber keiner traf. Nicht Ante Rebic nach nur dreizehn Sekunden, nicht Marco Fabián vom Elfmeterpunkt (78.) und auch nicht Haris Seferovic per Kopf in der Nachspielzeit, um nur mal drei von etwa sieben herauszuheben. Eintracht-Keeper Lukas Hradecky hatte im Gegensatz zum starken Yann Sommer einen ruhigen Abend.

Kommentar: Weckruf für Eintracht Frankfurt Dass Geld Tore schießt, obwohl gerne das Gegenteil behauptet wird, weiß der Fußballfan schon seit Jahren. Dass Glückshormone, wenn der Trainer sie bei seinen Spielern spürt, eine schöne Sache sind, clearing

Die umformierte Eintracht-Abwehr – Fünferkette mit David Abraham als Mittelmann, Jesus Vallejo und Bastian Oczipka neben ihm, Timothy Chandler sowie Talep Tawatha auf den Außenpositionen – hatte die eigentlich offensiv starke Borussia gut im Griff. Die Passquote war mit 85 Prozent diesmal ansehnlich, 59 Prozent Ballbesitz sowie 10:1 Ecken – Gladbachs Ecke wurde in der Nachspielzeit getreten – untermauern Hellmanns Spruch vom 3:0.

Niko Kovac ist nun auch als Psychologe gefragt, muss seinen Spielern die Ladehemmung, die Angst vor dem Versagen beim Torschuss, nehmen. Der Kroate fing damit schon nach dem Abpfiff an, verwies auf die Vielzahl der erspielten Möglichkeiten: „Das stimmt mich zuversichtlich. Irgendwann wird auch mal wieder ein Ball rein rutschen.“

Vielleicht ja schon morgen in Köln, wo allerdings Timothy Chandler wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird. Der Trainer muss mal wieder umbauen, muss sich einen rechten Außenverteidiger „backen“, denn die eigentliche Alternative Guillermo Varela ist noch rekonvaleszent. Oczipka meinte schon: „Ich kann auch auf der rechten Seite spielen.“

Kovac muss auch daran denken, dass bereits drei Tage später Werder Bremen an den Main kommt. Schont man Spieler, zumal der letzte Eintracht-Sieg aus dem Mai 1994 datiert? Andererseits will man ja an den Geißböcken zumindest dranbleiben, könnte sie sogar in der Tabelle überholen. Einfach werden beide Spiele nicht. Köln hat nicht nur den Topstürmer Modeste, Bremen ist laut Kovac die Mannschaft der Stunde. Und was ist die Eintracht? Wieder auf einem guten Weg, Aber ohne Tore geht’s halt nicht.

