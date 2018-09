Benefizspiel: Ronaldinho kickt gegen Adler-Allstars

Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho sammelt mit Benefizspielen Geld für benachteiligte Kinder, die Erlöse gehen an die Unicef sowie an Kinderhilfsprojekte. Die erste Partie dieser Serie wird am 17. November in der Frankfurter WM-Arena stattfinden. Gegner von Ronaldinhos Auswahl ist eine Eintracht-Elf, die Adler-Allstars. Beide Teams sind hochkarätig besetzt; in Ronaldinhos Team kicken unter anderem Andres Iniesta, Dida, Roberto Carlos, Robinho, Deco oder Kevin Kuranyi.

Für die Eintracht sollen Maurizio Gaudino, Jan Age Fjörtoft, Kevin-Prince Boateng, Ioannis Amanatidis, Alex Schur, Benjamin Köhler, Chris, Charly Körbel oder Marco Russ auflaufen, vielleicht auch noch Oka Nikolov und Alex Meier. Ronaldinho steht zudem in engem Kontakt mit Jay-Jay Okocha. Kevin-Prince Boateng ließ es sich nicht nehmen, eine erste Grußbotschaft zu schicken: „Ich bin mit den Eintracht-Legenden dabei gegen meinen Kumpel Ronaldinho. Euer Pokalsieger wird da sein, schlag den Ball lang!“

( red)