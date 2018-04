Keine Minute war Gelson Fernandes auf dem Spielfeld, da musste er schon wieder unter die Dusche. Nach seiner rüden Attacke gegen Leon Goretzka sah der Schweizer zunächst Gelb - dann aber schaute sich Schiedsrichter Robert Hartmann die Situation noch einmal auf dem Bildschirm an und korrigierte seine Entscheidung - er zeigte Fernandes Rot!

Den Rekord für den schnellsten Platzverweis für einen Einwechselspieler in der Bundesliga-Geschichte hält übrigens ein anderer Spieler, der zum Zeitpunkt des Vergehens das Eintracht-Trikot trug. Am 14. Mai 2011 flog Marcel Titsch-Rivero im Spiel gegen Borussia Dortmund nach nur 43 Sekunden vom Platz - er war ebenfalls kurz zuvor eingewechselt worden.

Den unrühmlichen Rekord in der Fußball-Geschichte teilen sich übrigens zwei Spieler von den britischen Inseln: Walter Boyd und Keith Gillespie. Beide wurden direkt nach der Einwechslung vom Platz gestellt - noch bevor das Spiel nach der Unterbrechung wieder fortgesetzt werden konnte, beide wegen einer Tätlichkeit.

Der damals 27-jährige Boyd hatte den Rekord im November 1999 aufgestellt. Der Stürmer des walisischen Clubs FC Swansea war am Mittwoch Abend null Sekunden nach seiner Einwechslung gegen Darlington vom Platz gestellt worden. Der bisherige «Weltrekord» für den schnellsten Platzverweis war britischen Medienberichten zufolge dem Italiener Guiseppe Lorenzo zugeschrieben worden, der 1990 als Spieler von Bologna gegen Parma nach zehn Sekunden die frühzeitige Marschorder erhalten hatte.

Boyd war sieben Minuten vor Schluss des Spiels der vierthöchsten englischen Spielklasse auf das Feld gekommen, als Swansea einen Freistoß zugesprochen erhalten hatte. Bevor der Schiedsrichter das Spiel wieder aufnahm, verpasste Boyd seinem Gegenspieler Martin Gray einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht, worauf er von Schiedsrichter Clive Wilkes die Rote Karte sah. Den Freistoß hatte der Unparteiische nach einem Foul von Darlingtons Steve Tutill gegeben, der nach der zweiten Verwarnung dafür ebenfalls vorzeitig vom Platz musste.

Der Nordire Keith Gillespie, damals Spieler von Sheffield United, zog 2007 nach.

#OnThisDay in 2007: @ReadingFC 3-1 @SUFC_tweets.

Keith Gillespie was sent off for elbowing Stephen Hunt, just 20 seconds after coming on as a substitute. The red card then caused a mass brawl. #RFC #SUFC @Blades_Mad ??? pic.twitter.com/UdBcCXS7v2