Rudi Bommer (59) hat zwischen 1992 bis 1997 84 Spiele für die Frankfurter Eintracht bestritten. Als Trainer des MSV Duisburg hatte er vor rund zehn Jahren ein 0:0 in München geschafft. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat mit Bommer gesprochen.

Am Samstag spielt die Frankfurter Eintracht beim FC Bayern. Was würden Sie dem Kollegen Niko Kovac raten?

RUDI BOMMER: Ich habe als Trainer mit dem MSV Duisburg mal 0:0 gespielt bei den Bayern, und das in Unterzahl. Da hatte ich unter der Woche mit Friedhelm Funkel telefoniert, der hatte das gleiche Kunststück nämlich zwei Wochen vorher auch schon geschafft. Das war das Spiel, als Oka Nikolov alles gehalten hat. Die Eintracht hatte alle Mann vorm eigenen Strafraum versammelt und so dicht gehalten. Wir haben es dann mit Duisburg genauso gemacht. Und vielleicht geht das diesmal ja auch wieder.

Am Dienstag der Festtag mit dem Sieg „Ihres“ SC Hessen Dreieich gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt, am Samstag der Alltag mit dem Heimspiel gegen den SV Steinbach in der Hessenliga. Wie können Sie Ihre Spieler auf dem Boden halten?

BOMMER: Na klar sind die Jungs happy, sie schweben auf Wolke sieben. Aber ich denke, sie wissen, was sie nun erwartet. Und wer es noch nicht weiß, dem werden mein Assistent Ralf Weber und ich es noch mal genau erklären. Die Rollen sind nämlich nun genau andersherum verteilt, wir sind der Favorit, und der Gegner kann als Außenseiter nur überraschen. Wir müssen das Spiel gegen die Eintracht jetzt ganz schnell vergessen.

Wie kann so ein Sieg gegen Bundesliga-Profis gelingen?

BOMMER: Zum einen können wir auch ein bisschen Fußball spielen. Zum anderen haben bei der Eintracht ganz andere Dinge im Mittelpunkt gestanden, da ging es nicht in erster Linie ums Ergebnis. Das Comeback von Marco Russ und das Comeback von Marc Stendera, das war für meinen Kollegen wichtig. Und das hat ja auch funktioniert.

Trotzdem war von einer Blamage für die Eintracht zu lesen, von einer peinlichen Niederlage.

BOMMER: Das finde ich total übertrieben. Ich war ja lange genug im Profifußball dabei als Spieler und Trainer und weiß, dass so etwas immer mal passieren kann. Wenn ein Trainer in der Vorbereitung oder wie jetzt mal unter der Woche kein Freundschaftsspiel mehr verlieren kann, ist das nicht in Ordnung. Solche Spiele sind da, um zu experimentieren.

Wie waren Sie zufrieden mit dem ganzen Drumherum beim Spiel gegen die Eintracht?

BOMMER: Wir waren sehr zufrieden. Für uns war das ja eine kleine Generalprobe, wenn wir denn aufsteigen und dann gegen Offenbach oder Waldhof spielen. Wir wollten alles so perfekt wie möglich machen. Jetzt kann ich sagen, dass unsere Mitarbeiter wirklich alles super gemacht haben.