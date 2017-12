Eintracht Frankfurt Frankfurts Frühstarter: Fabián und Mascarell als Hoffnungsträger

Zusammen mit dem FC Augsburg und Hannover 96 ist Eintracht Frankfurt als erster Bundesliga-Club in die Vorbereitung gestartet. Trainer Niko Kovac will die Zeit nutzen und nicht noch einmal einen Absturz wie in der vergangenen Rückrunde erleben. mehr