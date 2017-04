Eintracht Frankfurt: SGE-Check: 1. FC Köln: Schneegestöber mit der Kanzlerin

Weltpolitik. Also zumindest so ein bisschen. Zum Spiel gegen die Eintracht hat sich nämlich niemand Geringeres als Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Und zwar nicht, wie irrtümlich angenommen, um mit den Frankfurter Offensivspielern eine Experten-Debatte zum Thema Pazifismus zu führen, sondern weil der 1. FC Köln mit „Wir zusammmen“ eine sehr löbliche Flüchtlingsinitiative am Start hat, die Geflüchteten bei der Integration in die Arbeitswelt helfen soll. Gerüchten zufolge sollen übrigens beide Trainer darüber nachdenken, zur Feier des Tages und aus Respekt vor der Kanzlerin und ihrer weltbekannten Geste ihre Mannschaften in der Raute antreten zu lassen.Ganz klar Anthony Modeste. Der französische Stürmer könnte derzeit wohl auf dem Gehweg vor seinem Haus einen Kieselstein wegkicken, dieser würde wahrscheinlich irgendwie im Tor des Rhein-Energie-Stadions landen. Satte 22 Mal hat Modeste in dieser Saison bereits getroffen, folgerichtig also, dass die französische Hip-Hop-Combo MKN die Fähigkeiten Modestes mit einem eigenen Song gewürdigt hat. Schön. Bzw. Yo!Ähnlich wie die Eintracht spielt der 1.FC Köln eine unerwartet gute Saison, ähnlich wie die Eintracht schwächelte der Klub allerdings zuletzt auch ordentlich. Aus den letzten sieben Ligaspielen konnten nur fünf Punkte geholt werden, einzig die Hertha wurde zuhause 4:2 geschlagen. Derzeit ist man also stramm auf Kurs graues Niemandsland. Aber das kennt man in Frankfurt ja.Der 1.FC Köln war der erste deutsche Klub, der einen brasilianischen Fußballer unter Vertrag nahm. 1964 kam ein brasilianischer Offensivspieler per Bananendampfer nach Deutschland, nicht wenige FC-Fans hofften auf keinen geringeren als Pelé. Dem Dampfer entstieg dann aber der weitaus weniger talentierte Zézé, der nach nur fünf Spielen und ohne Torerfolg wieder in die sonnige Heimat floh. Der 1.FC Köln löste den Vertrag auf, nachdem ein spanischer Arzt Zézé eine Schnee-Allergie attestiert hatte.Ein Stürmer, der schneller schießt als sein Schatten und dann auch noch Beistand von der Bundeskanzlerin. Peng, peng, 1. FC Köln.

Klar, die FC-Hymne „Mer stonn zo dir, FC Kölle“ von den Karnevals-Feierbiestern „De Höhner“ passt zum Klub wie der sprichwörtliche Eimer auf den Arsch. Aber sein wir mal ehrlich: Ohne Anthony Modeste gäb es in Köln derzeit nicht allzu viel zu feiern. Weswegen sich bereits angesprochener Modeste-Rap aktuell viel besser als Vereinslied eignen würde. Und man stelle sich mal vor: Ein ausverkauftes Stadion, die ersten Takte der Hymne ertönen und 50.000 Zuschauer fangen an, textsicher mitzurappen.Angespornt vom „Wir schaffen das“ der Kanzlerin, rennt die Eintracht-Offensive von Beginn an Sturm. Der SGE spielt außerdem ein aufziehender Schneesturm in die Karten, der dazu führt, dass der an einer schweren Schnee-Allergie leidende Anthony Modeste ausgewechselt werden muss. Von den unstrittigen vier Elfmetern, die die Eintracht an diesem Abend zugesprochen bekommt, verwandelt Lukas Hradecky schließlich entnervt den letzten: 1:0 für die Eintracht.