Eintracht Frankfurt: SGE-Check Mainz: Genug Stoff für einen Actionfilm

Das ist los beim Gegner: Zuschauerschwund. Erst ein einziges Mal war die Mainzer Arena diese Saison ausverkauft, mit derzeit 28 231 Zuschauern im Schnitt liegt man satte 3000 Zuschauer unter dem Mittelwert des Vorjahres. Nun hat man schon Baumärkte gesehen, die einladender wirken als das mitten in der Pampa stehende Mainzer Stadion, außerdem kamen zu den bisherigen Heimspielen unter anderem gegen Ingolstadt, Hoffenheim und Darmstadt auch alles andere als Publikumsmagneten. Aber dennoch: Wenn sich in einer Europacup-Saison die Begeisterung im Umfeld eher in Grenzen hält, gibt das schon zu denken.

Der Star des Teams: Jürgen Klopp, Thomas Tuchel – beim FSV ist ja traditionell der Trainer der Star. Das liegt einerseits daran, dass Mainz noch nie als Sammelbecken der internationalen Fußballer-Creme-de-la-Creme aufgefallen ist. Andererseits daran, dass die Trainer tatsächlich oft außergewöhnliche Typen sind. Martin Schmidt nun ist gelernter Automechaniker, arbeitete kurzzeitig als Hilfskraft in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, ist nebenher Chef einer Bekleidungsfirma und war einst selbst ein passabler Kicker, dessen Karriere durch sage und schreibe sieben (!) Kreuzbandrisse ausgebremst wurde. Außerdem brach er sich mal bei einem Mountainbike-Downhill-Rennen zwei Halswirbel, fuhr das Rennen aber natürlich trotzdem zu Ende. Falls also Hollywood mal der Stoff für neue Actionfilme ausgeht: Martin Schmidts Leben würde sich für eine Verfilmung anbieten.



Die Formkurve: Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in der Bundesliga konnte Mainz gegen Hamburg mal wieder einen Dreier einfahren, mit 20 Punkten liegt der FSV irgendwo im gleichermaßen soliden wie langweiligen Mittelfeld. Einzig die Formkurve von Mittelfeldspieler Danny Latza schlägt ordentlich nach oben aus: Nach 34 Bundesligaspielen ohne ein einziges Tor schoss Latza den HSV mit einem Dreierpack quasi alleine aus dem Stadion. Das nennt man dann wohl einen Sahnetag.



Angeberwissen: An echten Stars ist die Historie des FSV Mainz 05 nicht eben reich. Umso erstaunlicher, dass einst ein echter Weltstar seine Karriere bei den 05ern ausklingen ließ. Emil Kostadinov, seines Zeichens Sturmpartner Jürgen Klinsmanns, Uefacup-Sieger mit den Bayern anno 1996 und vorher schon ein bulgarischer Held der WM 1994, machte in der Saison 1999/00 vier Spiele (und ein Tor) in der Zweiten Liga für die Mainzer. Sein letztes davon war übrigens ein schmuckloses 0:0 im noch schmuckloseren Oberhausen, wo Kostadinov für Sven Demandt eingewechselt wurde. So kann’s gehen ...



Wenn dieser Verein ein GIF wäre, dann:



Was sich viel besser als Vereinshymne eignen würde: Abgesehen davon, dass die aktuelle Hymne des FSV nun wirklich kein musikalischer Leckerbissen ist, würde Reinhard Meys „Aller guten Dinge sind drei“ sowieso viel besser passen. Schließlich haben es die Mainzer in der vergangenen Saison im dritten Versuch tatsächlich nach Europa geschafft. Zuvor, 2011 und 2014, war der FSV als erster deutscher Club überhaupt in den Playoffs zur Europa-League gescheitert, und das an so Schwergewichten wie Gaz Metan Medias aus Rumänien und Asteras Tripolis aus Griechenland. Dieses Jahr machte man es besser, allerdings ist das Abenteuer Europa nach dem Aus in der Gruppenphase auch schon wieder beendet. Wichtig: „Aller guten Dinge sind drei“ bitte nicht als Motto für die Punkteausbeute am Dienstag missverstehen, liebe Mainzer!





Warum die Eintracht gewinnt: Danny Latza taucht zwar mehrfach frei vor SGE-Keeper Lukas Hradecky auf, kann den Ball aber trotzdem nicht im Kasten unterbringen: Sein Tor-Kontingent ist nach dem Dreierpack gegen den HSV für die nächsten 34 Spiele erstmal wieder aufgebraucht. Matchwinner der zerfahrenen Partie ist schließlich Alex Schur, dessen überraschende Präsenz an der Seitenlinie die Mainzer an den dramatischen 6:3-Aufstiegskrimi 2003 erinnert . Die folgende Schockstarre nutzt Alex Meier ganz cool zum 1:0. Auch der hektisch eingewechselte Benjamin Auer kann am Resultat nichts mehr ändern: 1:0 für die Eintracht.

