Eintracht Frankfurt: SGE-Check: Wolfsburg - Money for Nothing

Bilderstrecke Eintracht bereitet sich auf das Spiel in Wolfsburg vor

Bilderstrecke Eintracht, das wurde aus deinen Talenten

Bilderstrecke Vom Winde verweht: Das wurde aus den Eintracht-Spielern

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Nicht weniger als das absolute Chaos. Nach nur sieben Spieltagen musste Trainer Dieter Hecking gehen, vor anderthalb Jahren noch Pokalheld. Ersetzt wurde er durch Valerien Ismael, dessen bisheriges Wirken auch nicht unbedingt als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden kann. Ismael war indes nur interimsmäßig als Coach vorgesehen, wurde dann aber recht schnell von Manager Klaus Allofs mit einem Vertrag bis 2019 ausgestattet. Dumm nur, dass Allofs mittlerweile ebenfalls abgesägt wurde, weswegen Ismael trotz Vertrags alles andere als fest im Sattel sitzt. Ein Nachfolger für Allofs ist derweil auch noch nicht in Sicht, und so taumelt der VfL weiter in Richtung Abstiegsplätze. Ein Chaos von HSV-schen Ausmaßen.Julian Draxler. Für schlanke 36 Millionen verpflichtete der VW-Club den Mittelfeldspieler 2015, dessen gefühlt erste Aktion beim neuen Arbeitgeber es dann war, seine erneuten Wechselabsichten durch den Boulevard zu trompeten. Mittlerweile darf Draxler gar nicht mehr mitspielen, es zeichnet sich ein Transfer im Winter zu Paris St. Germain ab. Draxler dazu: „Ich will unbedingt von Paris weg.“ Oder so.Auf einer Formskala von 1 bis 10 liegt der VfL derzeit bei etwa minus 35. Gerade erst holten sich die Wolfsburger eine saftige Ohrfeige in Form einer 0:5-Klatsche in München ab, zuvor wurde bereits gegen Hertha und Schalke verloren, gegen Ingolstadt gelang immerhin ein Unentschieden. Derzeit wirkt der VfL wie ein angeknockter Boxer, der nur noch auf den Gong hofft, bevor der K.o.-Punch kommt.Vom Highspeed-Bayernjäger in Windeseile zum Abstiegskandidaten: Irgendwo in den letzten anderthalb Jahren ist der VfL Wolfsburg aus der Kurve geflogen.Es gibt schlimmere Hymnen als die offizielle VfL-Hymne „Immer nur Du“ . Viel passender wäre allerdings „Money for Nothing“ von den Dire Straits. Nicht nur, weil das natürlich ein großartiger Hit ist, sondern vor allem, weil er ganz gut das Transfergebaren der Niedersachsen umschreibt. Zahllose Millionen hat der VfL in den letzten Jahren in seinen Kader gepumpt, der Gegenwert ist mit „Nothing“ eigentlich ganz treffend beschrieben. Passenderweise reagierte man unlängst mit dem 12-Millionen-Euro-Transfer von Riechedly Bazoer auf die Krise. Bazoer gilt als großes Talent, soll bei seinem Stammverein Ajax Amsterdam allerdings wegen disziplinarischer Probleme in Ungnade gefallen sein. Kann also gar nichts schief gehen ...Der überraschend begnadigte Julian Draxler untermauert seine Wechselambitionen mit einem frühen Eigentor, in der Folge fällt der heimschwache VfL Wolfsburg förmlich auseinander. Trainer Valerien Ismael kann taktisch leider nicht gegensteuern, da er damit beschäftigt ist, den geschockten Neuzugang Riechedly Bazoer auf der Tribüne zum Bleiben zu überreden. Eintracht-Trainer Niko Kovac probiert unterdessen mit großem Erfolg das Spiel ohne Rechtsverteidiger aus, stattdessen spielt die SGE mit vier Stürmern: 5:0 für die Eintracht.