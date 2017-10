Eintracht Frankfurt: SGE-Coach Kovac stellt BVB-Krise in Frage

Trainer Niko Kovac von Eintracht Frankfurt glaubt vor dem direkten Duell am Samstag nicht an eine Krise des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund. „Eines ist doch klar: Der BVB hat eine richtig, richtig gute Mannschaft”, sagte der 45-Jährige am Freitag. „Eine Mannschaft, die sich nach Bayern München zur Nummer zwei in Deutschland entwickelt hat. Eine Mannschaft, die vor den beiden Spielen gegen Leipzig und Nikosia schon deutscher Meister war. Da war doch nur noch die Frage, mit wie viel Punkten Vorsprung sie das schaffen. Und jetzt soll nach Leipzig und Nikosia urplötzlich alles schlecht sein? Das ist doch viel zu einfach.” Die Eintracht und der BVB treffen am Samstag um 15.30 Uhr in Frankfurt aufeinander.

(dpa)

Eintracht Frankfurt Kittel, Stendera und jetzt Mandela: Die "Seuche" der ... Kreuzbandrisse und Knorpelschäden: die „Seuche“ der Eintracht-Talente. Nach Sonny Kittel und Marc Stendera hat es jetzt auch Nelson Mandela erwischt. clearing