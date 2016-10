Eintracht Frankfurt: SGE verliert Testspiel - Sandhausen erweist sich als zu stark

Es war einfach nur peinlich, was die Frankfurter Eintracht am Freitagabend beim Freundschaftsspiel in Sandhausen zeigte. Zum einen hatten die Stammspieler ersichtlich wenig Lust auf die Partie, zum anderen könnten jene aus der zweiten Reihe überhaupt nicht überzeugen. Am Ende stand vor 1500 Zuschauern eine verdiente 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den motivierteren Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. „Es war ein guter Test gegen einen starken Gegner“, sagte Trainer Niko Kovac, „das Ergebnis schmeckt uns natürlich gar nicht.“

Das Experiment mit Taleb Tawatha auf Rechtsaußen wurde schnell beendet, der Israeli wurde bald auf seine gewohnte Verteidigerposition gestellt. Doch egal wo er spielte, es gelang ihm gar nichts. Ähnliches galt für Ante Rebic, der ziemlich lustlos über den Platz trabte, für Omar Mascarell, der das Spiel auch diesmal immer wieder langsam machte, und im Besonderen für die Abwehr, in der David Abraham ähnlich vogelwild spielte wie zuletzt in Freiburg und Michael Hector Zweifel an seinen Möglichkeiten aufkommen ließ.

Die Sandhäuser nutzten dies zu drei Toren, dem ersten nach einem feinen Solo von Lucas Höler (24.), zu einem Elfmeter (Abraham an Tim Kister) von Andrew Wooten (45.) und Moritz Kuhn einem herrlichen Schrägschuss (85. Die Eintracht hatte genau zwei Chancen, zwei Elfmeter. Alex Meier verwandelte den ersten sicher (59.), scheiterte beim zweiten an Torwart Rick Wulle (79.).

(pes)