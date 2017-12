Eintracht vs. Bayern Blick auf den Gegner: Mit Heynckes wieder in der Spur

Bei den Bayern ist die Welt wieder in Ordnung. Nach der Krise zu Saisonbeginn unter Trainer Carlo Ancelotti fand der Deutsche Rekordmeister unter Jupp Heynckes zur alten Stärke zurück und begrüßt die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) als unangefochtener Tabellenführer in der ... mehr